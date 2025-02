Wahlkreis Odenwald: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 findet am 23. Februar statt. An diesem Termin dürfen Wahlberechtigte in der gesamten Bundesrepublik ihre Stimme abgeben, also auch im Wahlkreis Odenwald. Der Wahlkreis mit der Nummer 186 besteht bereits seit 1949 und beherbergt insgesamt 233.901 Wahlberechtigte. Bei der letzten Bundestagswahl, die im Jahr 2021 stattfand, machten 179.830 Menschen von ihrem Stimmrecht Gebrauch.

Wie haben die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Odenwald bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 186 finden Sie hier bei uns, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Am Ende des Artikels haben wir zum Vergleich auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie festgehalten.

Wahlergebnisse für Odenwald: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale schließen bei einer Bundestagswahl üblicherweise um 18 Uhr. Vor den ersten Hochrechnungen konnten Sie sich anhand von Umfragen zur Bundestagswahl 2025 ein Bild vom möglichen Wahlergebnis machen. Mit dem vorläufigen Endergebnis darf entweder schon am späten Wahlabend oder am Morgen des Folgetages gerechnet werden. Wie die Bewohner des Wahlkreises Odenwald abgestimmt haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Wenn Sie am Tag der Bundestagswahl den Tag ins Wahllokal antreten möchten, sollten Sie daran denken, Ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Auf der Benachrichtigung finden Sie unter anderem die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals. Auch nach dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl dürfen Sie weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Odenwald: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 186?

Der Wahlkreis 186 umfasst den gesamten Odenwaldkreis sowie Teile der beiden Landkreise Darmstadt-Dieburg und Offenbach. Welche Orte damit genau zum Gebiet des Wahlkreises gehören, zeigt die folgende Übersicht:

Odenwaldkreis:

Bad König

Brensbach

Breuberg

Brombachtal

Erbach in Odenwald

Fränkisch-Crumbach

Höchst in Odenwald

Lützelbach

Michelstadt

Mossautal

Oberzent

Reichelsheim

Landkreis Darmstadt-Dieburg:

Babenhausen

Dieburg

Fischbachtal

Groß-Bieberau

Groß-Umstadt

Groß-Zimmern

Otzberg

Reinheim

Schaafheim

Die übrigen Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg gehören zum Wahlkreis 185 Darmstadt.

Landkreis Offenbach:

Hainburg

Mainhausen

Rodgau

Rödermark

Seligenstadt

Zum Wahlkreis 184 Offenbach gehören die übrigen Gemeinden des gleichnamigen Landkreises.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Odenwald

Die meisten Erststimmen im Wahlkreis Odenwald gingen 2021 mit 32,3 Prozent an Dr. Jens Zimmermann von der SPD. Erstunterlegen war die Direktkandidatin der CDU, Patricia Lips, mit 27,9 Prozent der Stimmen. Die allgemeine Wahlbeteiligung lag damals bei 76,9 Prozent. Hier einmal die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

SPD: 32,3 Prozent

CDU: 27,9 Prozent

GRÜNE: 12,2 Prozent

FDP: 9,7 Prozent

AfD: 8,5 Prozent

DIE LINKE: 3,4 Prozent

Sonstige: 6,0 Prozent

So verteilten sich die Zweitstimmen 2021 im Wahlkreis 186:

SPD: 28,0 Prozent

CDU: 24,2 Prozent

GRÜNE: 13,9 Prozent

FDP: 12,7 Prozent

AfD: 9,0 Prozent

DIE LINKE: 3,6 Prozent

Sonstige: 8,6 Prozent