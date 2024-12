Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 wählen die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands den 21. Deutschen Bundestag. Die Bundestagswahl 2025 bringt mit der Wahlrechtsreform wesentliche Veränderungen: Die Anzahl der Sitze im Bundestag sinkt von 736 auf 630, Überhang- und Ausgleichsmandate entfallen. Diese Entscheidung soll das Parlament schlanker und effizienter machen, bei gleichzeitigen Einsparungen von über 100 Millionen Euro jährlich.

Gleichzeitig prägen verschiedene Themen den Wahlkampf: Neben wirtschaftlichen Herausforderungen wie Stellenabbau in der Automobilindustrie und einer schwächelnden Konjunktur rücken auch der Klimaschutz und die internationale Zusammenarbeit stärker in den Fokus. Besonders der Umgang mit dem Krieg in der Ukraine und dessen Folgen für Europa spielen eine zentrale Rolle.

Der weitere Artikel gibt einen Überblick über die Ergebnisse im Wahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I (Wahlkreis 56) zur Bundestagswahl 2025. Sie erfahren, welche Gebiete zum Wahlkreis gehören und wie die Wahlergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 ausfielen.

Wahlergebnisse für Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahlergebnisse des Wahlkreises Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I können Sie nach der Wahl hier im Datencenter nachlesen. Es bietet nicht nur die Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen, sondern auch die neue Sitzverteilung der Parteien. Die Öffnungszeiten der Wahllokale am Wahltag (23. Februar 2025) sind von 8 bis 18 Uhr. Eine Briefwahl ist im Vorfeld ebenfalls möglich.

Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 56?

Der Wahlkreis 56 wurde seit 1990 mehrfach umstrukturiert, erweitert und umbenannt, zuletzt vor der Bundestagswahl 2017. Er liegt im Bundesland Brandenburg. Heute umfasst der Wahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I folgende Gemeinden und Städte:

Prignitz:

Bad Wilsnack, Stadt

Berge

Breese

Cumlosen

Gerdshagen

Groß Pankow (Prignitz)

Gülitz-Reetz

Gumtow

Halenbeck-Rohlsdorf

Karstädt

Kümmernitztal

Lanz

Legde/Quitzöbel

Lenzen (Elbe), Stadt

Lenzerwische

Marienfließ

Meyenburg, Stadt

Perleberg, Stadt

Pirow

Plattenburg

Pritzwalk, Stadt

Putlitz, Stadt

Rühstädt

Triglitz

Weisen

Wittenberge, Stadt

Ostprignitz-Ruppin:

Breddin

Dabergotz

Dreetz

Fehrbellin

Heiligengrabe

Herzberg (Mark)

Kyritz, Stadt

Lindow (Mark), Stadt

Märkisch Linden

Neuruppin, Stadt

Neustadt (Dosse), Stadt

Rheinsberg, Stadt

Rüthnick

Sieversdorf-Hohenofen

Storbeck-Frankendorf

Stüdenitz-Schönermark

Temnitzquell

Temnitztal

Vielitzsee

Walsleben

Wittstock/Dosse, Stadt

Wusterhausen/Dosse

Zernitz-Lohm

Havelland I:

Friesack, Stadt

Gollenberg

Großderschau

Havelaue

Wiesenaue

Kleßen-Görne

Kotzen

Märkisch Luch

Mühlenberge

Nauen, Stadt

Nennhausen

Paulinenaue

Pessin

Retzow

Rhinow, Stadt

Seeblick

Stechow-Ferchesar

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I

Bei der Bundestagswahl 2021 war Wiebke Papenbrock von der SPD die Direktkandidatin mit den meisten Erststimmen. Sie erzielte 33,0 Prozent und gewann damit den Wahlkreis. Dominik Kaufner (AfD) erreichte 19,7 Prozent, gefolgt von Sebastian Steineke (CDU) mit 19,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag 2021 bei 70,9 Prozent.

Die Erststimmen von 2021 im Überblick:

Wiebke Papenbrock (SPD): 33,0 Prozent

Dr. Dominik Kaufner (AfD): 19,7 Prozent

Sebastian Steineke (CDU): 19,4 Prozent

Anja Mayer (DIE LINKE): 9,0 Prozent

Thomas Essig (FDP): 6,1 Prozent

Maximilian Kowol (GRÜNE/B 90): 4,7 Prozent

Sonstige: 8,8 Prozent

Hier sind die Ergebnisse zu den Zweitstimmen der Bundestagswahl 2021 im Überblick:

SPD: 34,0 Prozent

CDU: 16,0 Prozent

AfD: 19,2 Prozent

DIE LINKE: 8,1 Prozent

FDP: 7,5 Prozent

GRÜNE/B 90: 6,3 Prozent

Sonstige: 8,8 Prozent