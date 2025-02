Wahlkreis Rheingau-Taunus – Limburg: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. Ursprünglich war der reguläre Wahltermin für den Herbst 2025 angesetzt, doch nach dem Scheitern der Ampel-Koalition wurde der Bundestag aufgelöst. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bestätigte die Neuwahl Ende Dezember 2024. Rund 59 Millionen Menschen sind laut Statistischem Bundesamt bundesweit wahlberechtigt. Aufgrund der vorgezogenen Wahl blieb den Parteien weniger Zeit für den Wahlkampf.

Einer der insgesamt 299 Wahlkreise in Deutschland ist der Wahlkreis Rheingau-Taunus – Limburg in Hessen. In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl in diesem Wahlkreis, einschließlich der Ergebnisse, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Außerdem werden die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2021 zum Vergleich bereitgestellt.

Wahlergebnisse für Rheingau-Taunus – Limburg: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Auch im Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg ist die Wahlbenachrichtigung wichtig, um an der Bundestagswahl teilzunehmen. Diese informiert auch über das zuständige Wahllokal und bestätigt die Wahlberechtigung. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg werden nach der Auszählung hier im Datencenter veröffentlicht.

Rheingau-Taunus – Limburg: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 177?

Der Wahlkreis 177 umfasst sämtliche Ortschaften des Rheingau-Taunus-Kreises sowie die Städte und Gemeinden des Landkreises Limburg-Weilburg.

Die Gemeinden im Landkreis Limburg-Weilburg:

Bad Camberg

Brechen

Dornburg

Elbtal

Elz

Hadamar

Hünfelden

Limburg a.d. Lahn

Selters (Taunus)

Waldbrunn (Westerwald)

Die übrigen Gemeinden gehören dem Wahlkreis 176 an.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Rheingau-Taunus – Limburg

Bei der Bundestagswahl 2021 betrug die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Rheingau-Taunus – Limburg 78,1 Prozent. Klaus-Peter Willsch (CDU) erzielte mit 30,2 Prozent den höchsten Anteil der Erststimmen. Die weiteren Ergebnisse der Erststimmen verteilten sich wie folgt:

Klaus-Peter Willsch (CDU): 30,2 Prozent

Martin Rabanus (SPD): 28,5 Prozent

Anna Lührmann (Bündnis 90/Die Grünen): 14,4 Prozent

Alexander Müller (FDP): 10,7 Prozent

Marcus Resch (AfD): 8,0 Prozent

Bianka Rössler (FREIE WÄHLER): 3,6 Prozent

Valentin Zill (Die LINKE): 2,7 Prozent

Sonstige: 2,0 Prozent

So gestalteten sich die Ergebnisse bei den Zweitstimmen:

CDU: 26,1 Prozent

SPD: 25,6 Prozent

Bündnis 90/Die Grünen: 14,9 Prozent

FDP: 13,9 Prozent

AfD: 8,5 Prozent

FREIE WÄHLER: 2,0 Prozent

Die LINKE: 3,2 Prozent

Sonstige: 5,8 Prozent