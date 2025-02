Wahlkreis Saarlouis: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Bei der Bundestagswahl 2025 sind alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wahlberechtigt, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten einen Wohnsitz in Deutschland haben. Auch Deutsche, die im Ausland leben, können in der Regel an der Wahl teilnehmen. Ein Ausschluss vom Wahlrecht erfolgt nur in Ausnahmefällen, beispielsweise bei schweren Straftaten.

Vor der Wahl interessieren sich viele Bürgerinnen und Bürger für Umfragen, da diese einen Überblick über die aktuelle politische Stimmung geben. Dennoch können Umfragen das tatsächliche Wahlverhalten nicht exakt vorhersagen. Sie sind daher nicht mit den endgültigen Wahlergebnissen gleichzusetzen. Letztlich entscheiden einzig die Wählerinnen und Wähler durch ihre Stimmvergabe über das Ergebnis der Wahl. Auch im Wahlkreis Saarlouis werden Stimmen für die Wahl des 21. Bundestages abgegeben. Die Ergebnisse für den Wahlkreis Saarlouis finden Sie direkt nach der Stimmauszählung hier in diesem Artikel. Außerdem erfahren Sie, welche Orte zum Wahlkreis 297 gehören und wie die Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 lauteten.

Wahlergebnisse für Saarlouis: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar 2025 wird über die neue Zusammensetzung im Deutschen Bundestag entschieden. Von 8 bis 18 Uhr haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stimme im Wahllokal abzugeben. Welchem Wahllokal Sie zugewiesen wurden, konnten Sie vorab der postalisch zugestellten Benachrichtigung entnehmen. Die Briefwahl bot eine weitere Option zur Stimmabgabe. Sobald alle Stimmen für den Wahlkreis Saarlouis ausgezählt wurden, erfahren Sie es hier in unserem Datencenter.

Saarlouis: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 297?

Die Anzahl der Wahlkreise bleibt weiterhin bei 299. Diese Zahl wurde im Rahmen der Reform des Wahlrechts nicht angepasst. Dem Wahlkreis Saarlouis wurde für die Bundestagswahl 2025 erneut die Wahlkreisnummer 297 zugeteilt. Diese Orte und Gemeinden gehören dem Wahlkreis Saarlouis an:

Landkreis Merzig-Wadern

Beckingen

Losheim am See

Merzig (Kreisstadt)

Mettlach

Perl

Wadern (Stadt)

Weiskirchen

Vom Landkreis Saarlouis

Bous

Dillingen/ Saar (Stadt)

Ensdorf

Nalbach

Rehlingen-Siersburg

Saarlouis (Kreisstadt)

Saarwellingen

Schwalbach

Überherrn

Wadgassen

Wallerfangen

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Saarlouis

Bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2021 gab es im Wahlkreis Saarlouis 203.279 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,3 Prozent. SPD-Politiker Heiko Maas schaffte es, die meisten Erststimmen für sich zu gewinnen. So hatten sich die Wählerinnen und Wähler aus dem Wahlkreis Saarlouis 2021 am Ende mit ihrer Erststimme entschieden:

Heiko Maas (SPD): 36,7 Prozent

Peter Altmaier (CDU): 28,0 Prozent

Carsten Becker (AfD): 9,7 Prozent

Angelika Hießerich-Peter (FDP): 8,2 Prozent

Dagmar Ensch-Engel (DIE LINKE): 5,4 Prozent

Ute Lessel (GRÜNE): 4,7 Prozent

Und so sah die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis Saarlouis aus:

SPD: 36,4 Prozent

CDU: 24,4 Prozent

FDP: 12,1 Prozent

AfD: 10,0 Prozent

DIE LINKE: 6,7 Prozent

Sonstige: 10,4 Prozent