Wahlkreis Schwalm-Eder: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Nach dem Ende der Ampel-Koalition bestätigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ende Dezember 2024 die Auflösung des Bundestages. Seitdem steht fest: Am 23. Februar 2025 findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. Etwas mehr als 59 Millionen Menschen sind laut dem Statistischem Bundesamt in Deutschland wahlberechtigt.

Den Parteien bleibt durch die Neuwahl weniger Zeit für den Wahlkampf als ursprünglich vorgesehen, da der reguläre Wahltermin erst im Herbst 2025 gewesen wäre. Es gab übrigens auch eine Reform im Wahlrecht, die den Bundestag verkleinern soll.

Einer der insgesamt 299 Wahlkreise in Deutschland ist der Wahlkreis Schwalm-Eder in Hessen. In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl, die Ergebnisse nach der Auszählung im Datencenter, die Orte des Wahlkreises sowie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Schwalm-Eder.

Wahlergebnisse für Schwalm-Eder: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale im Wahlkreis Schwalm-Eder sind am 23. Februar 2025 bis 18 Uhr geöffnet. Nach der Auszählung finden Sie bei uns die Wahlergebnisse. Auch die Briefwahl-Stimmen werden nach dem Wahltag ausgezählt und fließen in das endgültige Ergebnis ein. Wer vor Ort wählen geht, muss an seine Wahlbenachrichtigung denken.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Schwalm-Eder werden hier nach der Auszählung veröffentlicht. Erfahren Sie, welcher Kandidat und welche Partei sich durchsetzen konnten.

Schwalm-Eder: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 169?

Zum Wahlkreis Schwalm-Eder gehören alle Orte aus dem Schwalm-Eder-Kreis und folgende Orte aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg:

Allendorf (Eder)

Battenberg (Eder)

Bromskirchen

Burgwald

Frankenau

Frankenberg (Eder)

Gemünden (Wohra)

Haina (Kloster)

Hatzfeld (Eder)

Rosenthal

Vöhl

Diese Orte bilden gemeinsam den Wahlkreis 169.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Schwalm-Eder

Ein Rückblick auf die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 zeigt die politische Ausrichtung des Wahlkreises und die Resultate der Kandidaten und Parteien. Der Wahlkreis Schwalm-Eder galt auch 2021 als SPD-Hochburg. Die Wahlbeteiligung in diesem Wahlkreis betrug im Jahr 2021 75,9 Prozent.

Hier sind die Ergebnisse der Erststimmen im Wahlkreis Schwalm-Eder im Jahr 2021:

Edgar Franke (SPD): 39,3 Prozent

Anna-Maria Bischof (CDU): 24,0 Prozent

Albrecht Glaser (AfD): 10,3 Prozent

Bettina Hoffmann (GRÜNE): 8,9 Prozent

Bastian Belz (FDP): 8,8 Prozent

Markus Lappe (FREIE WÄHLER): 3,0 Prozent

Heidemarie Scheuch-Paschkewitz (Die LINKE): 2,7 Prozent

Sonstige: 5,9 Prozent

Die Ergebnisse der Zweitstimmen im Wahlkreis Schwalm-Eder 2021:

SPD: 36,0 Prozent

CDU: 21,5 Prozent

AfD: 10,8 Prozent

GRÜNE: 10,1 Prozent

FDP: 11,1 Prozent

FREIE WÄHLER: 2,5 Prozent

Die LINKE: 3,2 Prozent

Sonstige: 7,3 Prozent