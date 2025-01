Wahlkreis Siegen-Wittgenstein: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die erste Bundestagswahl unter dem neuen Wahlrecht findet früher als geplant statt. Nach der Auflösung des Bundestags am Ende einer Regierungskrise wird am 23. Februar 2025 über die künftige politische Zusammensetzung entschieden.

Auch die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Siegen-Wittgenstein tragen am Wahlsonntag zur Neugestaltung des Deutschen Bundestages bei. Wie haben sie sich entschieden? Die Auszählung der Stimmen im Wahlkreis 147 wird hier nach Abschluss der Zählung veröffentlicht. Zum besseren Vergleich finden Sie am Ende auch die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse für Siegen-Wittgenstein: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale schließen wie gewohnt um 18 Uhr. Bereits vor den ersten Hochrechnungen geben Umfragen eine Tendenz an, basierend auf Befragungen von Wählern direkt nach ihrer Stimmabgabe. Das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl wird noch in der Wahlnacht erwartet, einschließlich der Zahlen aus dem Wahlkreis Siegen-Wittgenstein. Diese werden nach der Auszählung online in unserem Datencenter abrufbar sein. Wer persönlich im Wahllokal wählt, sollte seine Wahlbenachrichtigung mitbringen, auf der auch die Adresse des Wahllokals steht. Erstmals wird die Wahl nach dem neuen Wahlrecht durchgeführt, das die Sitzzahl des Bundestages deutlich von 763 auf 630 herunterfährt.

Siegen-Wittgenstein: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 147?

Der Wahlkreis 147 umfasst den kompletten gleichnamigen NRW-Landkreis mit diesen Städten und Gemeinden:

Siegen

Kreuztal

Netphen

Wilnsdorf

Bad Berleburg

Freudenberg

Bad Laasphe

Hilchenbach

Burbach

Neunkirchen

Erndtebrück

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Siegen-Wittgenstein

Der Wahlkreis trug bei der Bundestagswahl 2021 noch die Ordnungsnummer 148.

2021 gewann der CDU-Direktkandidat Volkmar Klein den Wahlkreis mit 33,6 Prozent. Zweite wurde Luiza Licina-Bode (SPD) mit 30,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,1 Prozent.

Dies war die Verteilung der Erststimmen:

Volkmar Klein (CDU): 33,6 %

Luiza Licina-Bode (SPD): 30,4 %

Laura Manuela Kraft (GRÜNE): 10,3 %

Henning Zoz (AfD): 9,0 %

Guido Müller (FDP): 8,5 %

Und hier die Zweitstimmen aus 2021:

SPD: 31,3 %

CDU: 26,2 %

FDP: 11,6 %

GRÜNE: 11,1 %

AfD: 9,1 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.