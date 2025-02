Wahlkreis St. Wendel: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 wird am Sonntag, dem 23. Februar, abgehalten. Die Wahllokale öffnen an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr. Hintergrund der Neuwahl ist das Auseinanderbrechen der bisherigen Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP am 6. November. Seitdem fehlt der Regierung eine stabile Mehrheit im Bundestag. Aufgrund dieser Situation stellte Kanzler Olaf Scholz am 16. Dezember 2024 die Vertrauensfrage, die er wie geplant verlor. Infolgedessen bat er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um die Auflösung des Parlaments. Steinmeier kam diesem Gesuch am 27. Dezember 2024 nach und setzte die Neuwahl an.

Auch die Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis St. Wendel im Saarland sind am 23. Februar dazu aufgerufen, ihre Kreuze auf den Wahlzetteln zu setzen. Hier stellen wir Ihnen direkt nach der Auszählung der Stimmen die Ergebnisse aus dem Wahlkreis St. Wendel bereit.

Wahlergebnisse für St. Wendel: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Bei der Bundestagswahl 2025 konnten die Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob sie entweder per Briefwahl oder im Wahllokal abstimmen möchten. Um im Wahllokal wählen zu können, ist es erforderlich, die Wahlbenachrichtigung mitzubringen. Sobald alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis St. Wendel nach der Stimmauszählung feststehen, können Sie diese unserem Datencenter entnehmen.

Bei der Bundestagswahl 2025 können die Wahlberechtigten eine Erststimme und eine Zweitstimme abgeben. Mit der Erststimme wird eine Person aus ihrem Wahlkreis bestimmt, die einen Platz im Bundestag erhalten soll. Die Zweitstimme gilt jedoch als entscheidender. Sie legt fest, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag bekommt. Diese Stimme richtet sich auf die Landesliste einer Partei, auf der eine größere Zahl an Kandidatinnen und Kandidaten aufgeführt ist. Je nach Ergebnis der Wahl ziehen die Kandidaten gemäß der Reihenfolge auf der Liste in das Parlament ein.

St. Wendel: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 298?

Die folgenden Orte und Gemeinden zählen bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis St. Wendel:

Landkreis St. Wendel

Freisen

Marpingen

Namborn

Nohfelden

Nonnweiler

Oberthal

St. Wendel (Kreisstadt)

Tholey

Landkreis Neunkirchen

Eppelborn

Illingen

Merchweiler

Ottweiler

Schiffweiler

Landkreis Saarlouis

Lebach

Schmelz

Regionalverband Saarbrücken

Heusweiler

Alle anderen Gemeinden aus den Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken liegen in den Wahlkreisen Homburg, Saarlouis und Saarbrücken.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis St. Wendel

Vor knapp vier Jahren lag die Wahlbeteiligung in St. Wendel bei 80,8 Prozent. Die Verteilung der Erststimmen sah dabei folgendermaßen aus:

Christian Petry (SPD): 35,1 Prozent

Nadine Schön (CDU): 32,1 Prozent

Axel Magar (AfD): 9,0 Prozent

Oliver Luksic (FDP): 8,3 Prozent

Rosi Grewenig (DIE LINKE): 4,2 Prozent

Uta Sullenberger (GRÜNE): 4,2 Prozent

So haben sich im Wahlkreis St. Wendel damals die Zweitstimmen verteilt:

SPD: 37,4 Prozent

CDU: 26,5 Prozent

FDP: 10,9 Prozent

AfD: 9,4 Prozent

DIE LINKE: 5,8 Prozent

Sonstige: 10,1 Prozent