Wahlkreis Stadt Hannover II: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl vorgezogen statt. An diesem Tag haben alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben, um die Abgeordneten des Deutschen Bundestages zu wählen. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürger, die mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben.

Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Zusätzlich gab es die Möglichkeit zur Briefwahl, sodass Wähler ihre Stimmen vor dem Wahltag abgeben konnten. Es gibt eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme wird für einen Direktkandidaten aus dem Wahlkreis abgegeben, während die Zweitstimme der Landesliste einer Partei gilt. Wie hat der Wahlkreis Stadt Hannover II bei der Wahl 2025 abgestimmt? Und welche Stadtteile gehören zum Wahlkreis mit der Nummer 42? Alle wichtigen Details finden Sie in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Stadt Hannover II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Im Wahlkreis Stadt Hannover II sind über 190.000 Personen wahlberechtigt. Nachdem die letzten Stimmen bis 18 Uhr abgegeben wurden, startet die Auszählung. Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für den Wahlkreis Stadt Hannover II werden direkt nach Abschluss des Auszählvorgangs in unserem Datencenter veröffentlicht.

Stadt Hannover II: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 42?

Die Landeshauptstadt Hannover ist in zwei Wahlkreise gegliedert, wobei der Wahlkreis Stadt Hannover II den südlichen Teil der Stadt abdeckt. Zum Wahlkreis 42 gehören unter anderem folgende Stadtteile:

Hannover-Süd

Ahlem

Badenstedt

Bemerode

Bornum

Bult

Calenberger Neustadt

Davenstedt

Döhren

Herrenhausen

Kirchrode

Limmer

Linden-Mitte

Linden-Nord

Linden-Süd

Mitte

Mittelfeld

Mühlenberg

Nordstadt

Oberricklingen

Ricklingen

Seelhorst

Südstadt

Waldhausen

Waldheim

Wettbergen

Wülfel

Wülferode

Im Wahlkreis Stadt Hannover I liegen die restlichen Stadtteile Hannovers.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Stadt Hannover II

Bei den Erststimmen konnte Yasmin Fahimi von der SPD die meisten Wählerinnen und Wähler aus dem Wahlkreis Stadt Hannover II überzeugen. Die Wahlbeteiligung lag 2021 bei 75,5 Prozent. So verteilen sich alle Erststimmen aus dem Wahlkreis 42:

Yasmin Fahimi (SPD): 32,9 Prozent

Sven-Christian Kindler (GRÜNE): 26,5 Prozent

Diana Rieck-Vogt (CDU): 18,4 Prozent

Knut Gerschau (FDP): 6,7 Prozent

Parwaneh Bokah Tamejani (DIE LINKE): 5,2 Prozent

Reinhard Hirche (AfD): 4,5 Prozent

Die Grünen sicherten sich dagegen die meisten Zweitstimmen:

GRÜNE: 29,5 Prozent

SPD: 28,2 Prozent

CDU: 15,8 Prozent

FDP: 9,3 Prozent

DIE LINKE: 6,2 Prozent

AfD: 4,7 Prozent

Sonstige: 6,3 Prozent