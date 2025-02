Wahlkreis Steinfurt III: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar wird in Deutschland gewählt – und zwar im Rahmen der vorgezogenen Bundestagswahl 2025. Wahlberechtigte konnten wählen, indem sie entweder vorab per Briefwahl abstimmten oder am entsprechenden Termin ein Wahllokal aufsuchten, um dort einen Stimmzettel auszufüllen. Dies betrifft selbstverständlich auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Wahlkreises Steinfurt III. Der Bundestagswahlkreis mit der Nummer 127 befindet sich in Nordrhein-Westfalen und wird inoffiziell auch als Wahlkreis Tecklenburger Land plus Emsschiene bezeichnet.

Wie haben die Menschen im Wahlkreis Steinfurt III bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 127 finden Sie hier in diesem Artikel, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Zum Vergleich haben wir auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie festgehalten.

Wahlergebnisse für Steinfurt III: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Die Wahllokale haben bei einer Bundestagswahl von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Innerhalb dieses Zeitraums können Sie also am 23. Februar wählen gehen. Idealerweise bringen Sie dazu Ihre Wahlbenachrichtigung mit. Umfragen zur Bundestagswahl 2025 zeichneten schon vor den ersten Hochrechnungen ein Bild vom möglichen Wahlergebnis. Mit dem vorläufigen Endergebnis wird entweder am späten Wahlabend oder am Morgen des Folgetags gerechnet. An welche Kandidaten und Parteien die Bewohner des Wahlkreises Steinfurt III ihre Stimmen vergeben haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Auf der Wahlbenachrichtigung finden Sie unter anderem die Adresse Ihres zuständigen Wahllokals. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, ohne die Benachrichtigung zu wählen – falls Sie diese verloren haben sollten, besteht folglich kein Grund zur Sorge. Ebenso kann das Wahllokal unter bestimmten Umständen gewechselt werden. Auch laut dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl dürfen Sie nach wie vor eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben.

Steinfurt III: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 127?

Wie eingangs bereits erwähnt, umfasst der Wahlkreis 127 einige Teile des Kreises Steinfurt. Welche Städte und Gemeinden genau betroffen sind, zeigt die folgende Übersicht:

Kreis Steinfurt:

Emsdetten

Greven

Hörstel

Hopsten

Ibbenbüren

Ladbergen

Lengerich

Lienen

Lotte

Mettingen

Recke

Saerbeck

Tecklenburg

Westerkappeln

Die übrigen Gemeinden vom Kreis Steinfurt verteilen sich auf die Wahlkreise 123 Steinfurt I – Borken I und 126 Coesfeld – Steinfurt II.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Steinfurt III

2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Steinfurt III mit 34,0 Prozent an Anja Maria-Antonia Karliczek von der CDU. Erstunterlegen war damals Jürgen Coße von der SPD mit 31,1 Prozent der Stimmen. Von 195.513 Wahlberechtigten machten insgesamt 155.635 Menschen von ihrem Stimmrecht Gebrauch, damit lag die allgemeine Wahlbeteiligung bei 79,6 Prozent. Hier die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

CDU: 34,0 Prozent

SPD: 31,1 Prozent

GRÜNE: 15,5 Prozent

FDP: 7,4 Prozent

AfD: 5,7 Prozent

DIE LINKE: 3,0 Prozent

Sonstige: 3,3 Prozent

So verteilten sich 2021 die Zweitstimmen im Wahlkreis 127:

CDU: 27,5 Prozent

SPD: 32,7 Prozent

GRÜNE: 15,5 Prozent

FDP: 10,4 Prozent

AfD: 6,0 Prozent

DIE LINKE: 3,1 Prozent

Sonstige: 4,8 Prozent