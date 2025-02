Wahlkreis Weiden: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Am 23. Februar 2025 entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über die Politik der kommenden vier Jahre. Die Wähler im Wahlkreis Weiden spielen also auch eine wichtige Rolle bei der vorgezogenen Wahl des neuen Bundestags. Wie sieht ihr Votum aus? Nach der Auszählung gibt es das Wahlergebnis in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Weiden: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

Wer vor Ort und nicht per Briefwahl wählen möchte, benötigt die Wahlbenachrichtigung. Wie gewohnt schließen die Wahllokale bei der Bundestagswahl um 18 Uhr. Umfragen boten schon vor den Hochrechnungen erste Hinweise zum Wahlausgang der Bundestagswahl 2025. Erst- und Zweitstimmen bleiben weiterhin Teil des Wahlverfahrens.

Hier im Datencenter können nach der Auszählung die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Weiden abgerufen werden.

Weiden: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 234?

Der Wahlkreis 234 umfasst:

Kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf.

Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab (Einwohnerzahlen vom 31.12.2023)

Altenstadt an der Waldnaab (4.709)

Bechtsrieth (1.081)

Eslarn (2.747)

Eschenbach in der Oberpfalz (4.646)

Etzenricht (1.546)

Floß (3.438)

Flossenbürg (1.474)

Georgenberg (1.298)

Grafenwöhr (6.710)

Irchenrieth (1.648)

Kirchendemenreuth (890)

Kirchenthumbach (3.237)

Kohlberg (1.200)

Leuchtenberg (1.103)

Luhe-Wildenau (3.428)

Mantel (2.777)

Moosbach (2.378)

Neustadt am Kulm (1.145)

Neustadt an der Waldnaab (5.950)

Parkstein (2.359)

Pirk (1.933)

Pleystein (2.351)

Pressath (4.287)

Püchersreuth (1.716)

Schirmitz (2.066)

Schlammersdorf (851)

Schwarzenbach (1.162)

Speinshart (1.135)

Störnstein (1.550)

Tännesberg (1.429)

Theisseil (1.221)

Trabitz (1.341)

Vorbach (1.071)

Vohenstrauß (7.637)

Waidhaus (2.139)

Waldthurn (1.894)

Weiherhammer (3.869)

Windischeschenbach (4.984)

Landkreis Tirschenreuth (Einwohnerzahlen vom 31.12.2023)

Bad Neualbenreuth (1.372)

Bärnau (3.077)

Brand (1.151)

Ebnath (1.270)

Erbendorf (5.088)

Falkenberg (918)

Friedenfels (1.195)

Fuchsmühl (1.540)

Immenreuth (1.895)

Kastl (1.441)

Kemnath (5.714)

Konnersreuth (1.868)

Krummennaab (1.432)

Kulmain (2.260)

Leonberg (1.039)

Mähring (1.726)

Mitterteich (6.644)

Neusorg (1.939)

Pechbrunn (1.311)

Plößberg (3.127)

Pullenreuth (1.593)

Reuth b.Erbendorf (1.093)

Tirschenreuth (8.580)

Waldershof (4.233)

Waldsassen (6.666)

Wiesau (3.975)

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Weiden

2021 gewann Albert Rupprecht (CSU) mit 38,5 % den Wahlkreis. Der trug damals noch die Nummer 235. Zweiter wurde Ulrich Peter Grötsch von der SPD mit 22,5 %. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,87 %.

Hier die Verteilung der Erststimmen von 2021 im Überblick:

Albert Rupprecht, CSU: 38,5 %

Uli Grötsch, SPD: 22,5 %

Manfred Schiller, AfD: 10,3 %

Tobias Anton Groß, FREIE WÄHLER: 7,1 %

Anneliese Droste, GRÜNE: 5,0 %

Silke Klotz, FDP: 4,8 %

Und das waren die Zweitstimmen-Ergebnisse von 2021:

CSU: 35,4 %

SPD: 22,4 %

AfD: 11,3 %

FREIE WÄHLER: 9,2 %

FDP: 7,3 %

GRÜNE: 7,0 %

Alle anderen Parteien lagen laut Bundeswahlleiterin unter 5 Prozent.