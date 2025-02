Wahlkreis Wuppertal I: Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Überblick

Der Termin für die vorgezogene Bundestagswahl 2025 steht bereits seit geraumer Zeit fest: Am 23. Februar wird in Deutschland gewählt – wer wahlberechtigt ist, kann an diesem Tag von seinem Stimmrecht Gebrauch machen. Dies gilt selbstverständlich auch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Wahlkreises Wuppertal I. Der Bundestagswahlkreis mit der Nummer 101 zählte bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 insgesamt 202.528 Wahlberechtigte und wurde damals vom Direktkandidaten der SPD gewonnen. Das Gebiet des Wahlkreises beherbergt etwa 307.000 Einwohner.

Wie haben die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Wuppertal I bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt? Die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 101 gibt es hier, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Am Ende des Artikels haben wir zum Vergleich auch die Ergebnisse der vergangenen Wahlen aus dem Jahr 2021 für Sie festgehalten.

Wahlergebnisse für Wuppertal I: Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

In der Regel schließen die Wahllokale bei einer Bundestagswahl um Punkt 18 Uhr. Falls Sie also nicht im Vorfeld per Briefwahl abgestimmt haben, sollten Sie den Gang ins Wahllokal am 23. Februar rechtzeitig antreten. Bereits vor den ersten Hochrechnungen zeichneten Umfragen zur Bundestagswahl 2025 ein Bild vom möglichen Wahlergebnis. Das vorläufige Endergebnis steht entweder am späten Wahlabend oder am Morgen des 24. Februars fest. Wen die Bewohner des Wahlkreises Wuppertal I bei der Bundestagswahl 2025 gewählt haben, können Sie nach der Auszählung hier im Datencenter nachlesen.

Wenn Sie am Tag der Bundestagswahl Ihre Stimme in einem Wahllokal abgeben möchten, sollten Sie dafür Ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Auf diesem Dokument finden Sie unter anderem die Adresse Ihres Wahllokals. Sie können das Wahllokal wechseln und auch dann wählen gehen, wenn Sie ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben. Auch nach dem neuen Wahlrecht zur Bundestagswahl darf weiterhin eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben werden.

Wuppertal I: Was gehört bei der Bundestagswahl 2025 zum Wahlkreis 101?

Wie eingangs erwähnt, umfasst der Wahlkreis 101 mehrere Bezirke der kreisfreien Großstadt Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Welche das sind, zeigt die folgende Übersicht:

Kreisfreie Stadt Wuppertal:

0 Elberfeld

1 Elberfeld-West

2 Uellendahl-Katernberg

3 Vohwinkel

5 Barmen

6 Oberbarmen

7 Heckinghausen

8 Langerfeld-Beyenburg

Die übrigen Stadtbezirke von Wuppertal gehören zum Wahlkreis 102 Solingen – Remscheid – Wuppertal II.

Ergebnisse bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Wuppertal I

Im Jahr 2021 gingen die meisten Erststimmen im Wahlkreis Wuppertal I mit 37,3 Prozent an Helge Frederik Lindh von der SPD. Erstunterlegen war Caroline Anne Marie Lünenschloss von der CDU mit 22,0 Prozent der Stimmen. Die allgemeine Wahlbeteiligung lag damals bei 72,4 Prozent - von 202.528 Wahlberechtigten hatten 146.699 Menschen an der Wahl teilgenommen. Hier einmal die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

SPD: 37,3 Prozent

CDU: 22,0 Prozent

GRÜNE: 13,1 Prozent

FDP: 9,5 Prozent

AfD: 8,3 Prozent

DIE LINKE: 4,7 Prozent

Sonstige: 5,2 Prozent

So verteilten sich die Zweitstimmen 2021 im Wahlkreis 101:

SPD: 29,2 Prozent

CDU: 21,0 Prozent

GRÜNE: 17,5 Prozent

FDP: 11,0 Prozent

AfD: 8,3 Prozent

DIE LINKE: 5,5 Prozent

Sonstige: 7,5 Prozent