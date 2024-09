Mann soll auf der Wiesn schwangere Frau getreten haben

Ein Mann soll auf dem Oktoberfest einer 17-jährigen Schwangeren in den Bauch getreten haben. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau am Sonntagabend auf einer Wache erschienen und hatte angegeben, dass ihr ein 21-Jähriger, den sie nur vom Sehen kannte, auf der Wiesn mit dem Fuß in den Bauch getreten haben soll. Ihren Angaben nach war sie zu dem Zeitpunkt im siebten Monat schwanger.

Sie wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, wo man feststellte, dass es trotz des Trittes keine Probleme mit der Schwangerschaft gab. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen.