Estland-Wahl hat begonnen: Partei von Kallas laut Umfragen vorn

Am diesem Sonntag finden die Parlamentswahlen in Estland statt – überschattet vom Krieg in der Ukraine. Umfragen zufolge liegt die Partei von Ministerpräsidentin Kallas vorn.

Überschattet durch die Auswirkungen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine haben in Estland am Sonntagmorgen die Parlamentswahlen begonnen. Gut 965.000 Menschen können über die 101 Sitze im Parlament in Tallinn für die kommenden vier Jahre entscheiden. Neun Parteien treten in der an Russland grenzenden Ostseerepublik zur Wahl an. Womöglich wird keine Partei die absolute Mehrheit erzielen. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.

Estland-Wahl 2023: In Umfragen lag wirtschaftsliberale Reformpartei vorn

Umfragen vor der Wahl sehen die wirtschaftsliberale Reformpartei von Ministerpräsidentin Kaja Kallas vorn. Sie steht seit 2021 als erste Frau an der Regierungsspitze Estlands und gilt als eine der resolutesten Unterstützer der Ukraine in Europa. Aktuell führt die 45-Jährige eine Dreierkoalition mit den Sozialdemokraten und der konservativen Partei Isamaa an. Noch ist unklar, ob dieses Bündnis sich trotz hoher Zustimmungswerte für Kallas an der Macht halten kann.

Womöglich muss sich Kallas neue Partner suchen, denn den Umfragen zufolge schwächeln die Koalitionsparteien, die konservative Vaterlandspartei (Isamaa) und die Sozialdemokraten. Zweitstärkste Kraft könnte demnach die rechtsgerichtete Partei Ekre bleiben. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit sowie sozialpolitische Themen standen im Mittelpunkt des Wahlkampfs.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Parlamentswahlen in Estland: Auch online kann abgestimmt werden

Eine Besonderheit der Parlamentswahlen in Estland ist die Möglichkeit zur Stimmabgabe über das Internet. Estland hatte diese als erstes Land in Europa eingeführt. Bis zum Wahltag am Sonntag haben nach vorläufigen Angaben der Wahlkommisssion in Tallinn fast ein Drittel der Wahlberechtigten das sogenannte "E-Voting" genutzt – so viele wie nie zuvor. Darunter waren auch Staatspräsident Alar Karis und Regierungschefin Kaja Kallas.

Anders als bei der Wahl in einem Wahllokal kann der Wähler sich bis zum Wahlschluss nochmals umentscheiden. Nur die zuletzt abgegebene Stimme zählt. Geht er am Wahltag, an dem kein "E-Voting" mehr möglich ist, in ein herkömmliches Wahllokal und gibt einen Papierstimmzettel ab, wird die online abgegebene Stimme annulliert. Die endgültigen Ergebnisse des "E-Voting" sind daher erst nach der Schließung der Wahllokale und einer doppelten Abstimmungskontrolle verfügbar.