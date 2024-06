Europawahl

06:06 Uhr

Spitzenposten in der EU: Wer erhält welches Amt?

Ab Montag verhandeln Vertreterinnen und Vertreter der 27 Mitgliedstaaten über künftige Topjobs in Brüssel.

Plus Wenn sich am Montag die 27 Staats- und Regierungschefs zum Abendessen treffen, geht es um die Neubesetzung wichtiger Jobs in der EU. Eine Einigung scheint nah.

Von Katrin Pribyl

Die EU gefällt sich in der Inszenierung. Stets braucht es ein bisschen Drama, damit jeder am Ende sagen kann, auch wirklich hart verhandelt oder seine Interessen durchgesetzt zu haben. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich das in Brüssel beliebte Personalkarussell schon nicht mehr zu drehen scheint. Es zeichnet sich ab, dass sich die Mitgliedstaaten bereits eine Woche nach der Europawahl auf ihre bevorzugten Kandidaten für die Spitzenposten geeinigt haben.

Ursula von der Leyen darf sich Hoffnungen auf eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission machen. António Costa aus Portugal wird als Präsident des Europäischen Rates, also des Gremiums der 27 EU-Länder, gehandelt und Kaja Kallas aus Estland als Chefin der Außenpolitik. Roberta Metsola aus Malta soll Präsidentin des Europäischen Parlaments bleiben. Doch bei der EU ist man stets auf Überraschungen vorbereitet. Und die angebliche Einigung käme ungewöhnlich früh – "zu früh, um wahr zu sein?", wie ein Diplomat argwöhnisch scherzte?

