EU glaubt an Sabotage von Gas-Pipelines und droht mit Gegenmaßnahmen

Die Europäische Union hält Sabotage für die wahrscheinlichste Ursache der Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2. Die EU droht mit Gegenmaßnahmen.

Die Europäische Union hält es für wahrscheinlich, dass Sabotage die Ursache für die Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 darstellt. "Alle verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass diese Lecks das Ergebnis einer vorsätzlichen Handlung sind", erklärte Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter, am Mittwoch im Bamen aller 27 EU-Mitglieder.

Die EU droht nun mit Gegenmaßnahmen. Störungen an der europäischen Energieinfrastruktur werden mit "mit einer robusten und gemeinsamen Reaktion beantwortet werden", sagte Borrell. Ähnlich hatte sich zuvor auch EU-Chefin Ursula von der Leyen geäußert.

Gasleck bei Nord Stream 1 und Nord Stream 2: EU-Drohung wegen Sabotage

Die Präsidentin der Europäischen Kommission hat sich ebenfalls auf einen Sabotageakt festgelegt. "Jede vorsätzliche Störung der aktiven europäischen Energieinfrastruktur ist inakzeptabel und wird zur stärkstmöglichen Reaktion führen.", drohte von der Leyen den Saboteuren. Sie erklärte außerdem, dass es von größter Bedeutung sei, vollständige Klarheit über die Ereignisse und den Gründen hinter diesen zu erlangen.

Die Gas-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind derzeit nicht in Betrieb, allerdings trotzdem mit Gas gefüllt. Es könnte wohl noch eine Woche dauern, bis das austretende Methan aufgebraucht ist. Aus den Leitungen tritt seit Montag an drei Stellen Gas aus, die sich in der Nähe der dänischen Insel Bornholm befinden. Die dänische Marine veröffentlichte in der Folge Aufnahmen, in denen an der Meeresoberfläche eine großflächige Blasenbildung zu erkennen ist.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte am Dienstagabend erklärt, dass die Gaslecks auf "vorsätzliche Handlungen" zurückzuführen seien. Ihre Behörden würden einen Unfall ausschließen. Dänemarks Energie- und Klimaminister Dan Jörgensen erklärte, dass die Lecks "zu groß" sind, um eine zufällige Ursache zu haben. Über mögliche Verursacher hielten sich alle Parteien bislang bedeckt.