Europawahl 2024

vor 19 Min.

Der Wähler will die Ampel nicht mehr, aber was will er dann?

Plus Bei der Europawahl ging es wenig um Europa, dafür umso mehr um den Zustand der Ampel. Die Ergebnisse gleichen einer Abwahl. Über einen Wahlabend, der die Gewichte neu verteilt.

Sie haben sich in der Berliner Columbiahalle getroffen, da, wo sonst Konzerte stattfinden. Wer hier auf der Bühne steht, wird in der Regel von tausenden Fans bejubelt. Doch bei der „Wahlparty“ der Grünen, die man eigentlich gar nicht so nennen kann, ist es anders. Es ist düster in der Halle. Nur wenig grünes Licht erhellt den Ort, an dem die Partei den Europawahlabend begeht. Dabei verfügt die Bühnentechnik eigentlich über ausreichend grüne Scheinwerfer, zuletzt haben sie zum Beispiel den Gangsterrapper Sido in Szene gesetzt. Doch ähnlich dunkel wie das Licht ist am Europawahlabend die Stimmung im Saal.

Kurz vor der ersten Hochrechnung hoffen manche hier noch. „Es ist ja noch nicht endgültig“, sagt eine junge Frau in knallgrünem Hosenanzug – in der Hoffnung, die grüne Sonnenblume sei doch nicht so welk, wie die Wahlprognosen es nahelegen. Dann die erste offizielle Hochrechnung: 12,5 Prozent für Grün. Der Beifall ist kaum messbar. Selbst die Ausrufung der Wahlbeteiligung von deutlich mehr als 60 Prozent erhält mehr Jubel. Die Mienen der Grünen-Politiker Omid Nouripour, Ricarda Lang und Spitzenkandidatin Terry Reintke sind gefasst nach außen hin. Nouripour erklärt, man werde Konsequenzen aus dem Ergebnis ziehen. „Dieses Ergebnis ist ein Auftrag“, sagt er. Man sei vom eigenen Konzept zutiefst überzeugt.

