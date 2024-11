Täter nach Angriff in Bad Reichenhall noch flüchtig

Trotz großangelegter Fahndung ist ein Täter nach dem Angriff auf einen Mann im oberbayerischen Bad Reichenhall noch nicht gefasst. Die Suche sei noch bis in die Nacht fortgesetzt worden, allerdings mit weniger Einsatzkräften, sagte ein Polizeisprecher.

Am Mittwoch hatte ein Unbekannter einen 66-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) attackiert und mit einem Gegenstand am Oberkörper verletzt. Danach flüchtete er zu Fuß.

Das Opfer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 66-Jährige wurde nach Angaben der Polizei nicht lebensgefährlich verletzt und konnte für eine Täterbeschreibung kurz befragt werden.

Um was für einen Gegenstand es sich bei dem Angriff handelte, sagen die Ermittler aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Erste Erkenntnisse wiesen darauf hin, dass sich Täter und Opfer nicht kannten, sagte der Polizeisprecher. «Das muss aber noch verifiziert werden.»