Hessenfest mit Ex-Ministern Koch und Bouffier in Berlin

Mit rund 2000 Gästen hat die Landesregierung das traditionelle Hessenfest in der Landesvertretung in Berlin gefeiert. Zu den prominenten Besuchern zählten am Abend unter anderem die ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch und Volker Bouffier (beide CDU). Außerdem hatten sich unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der Oppositionsführer im Bundestag, Friedrich Merz (CDU), sowie Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) angekündigt.

Grüne Soße und Ahle Wurscht an den Buffets

Der Einladung von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Staatsminister Manfred Pentz (beide CDU) wollten auch zahlreiche Botschafter folgen – unter anderem der Vertreter der Ukraine Oleksii Makeiev. Neben Weinen aus hessischen Anbaugebieten gab es an den Buffets unter anderem traditionelle Spezialitäten wie Grüne Soße und Ahle Wurscht. In einem EM-Studio wurden Getränke aus den hessischen Partnerregionen in Italien, Frankreich und Polen ausgeschenkt.

«Das Hessenfest ist längst ein Highlight auf dem Berliner Pflaster geworden», erklärte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). «Wir nutzen das, um Hessen weiter voranzubringen.» Hessen habe Freunde und Partnerschaften in Deutschland, Europa und der Welt, ergänzte Bundesratsminister Manfred Pentz (CDU). «Das Hessenfest schafft eine Möglichkeit, unser großes Netzwerk miteinander zu verbinden.»

Icon Vergrößern Schnappschuss mit dem hessischen Wappentier Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa Icon Schließen Schließen Schnappschuss mit dem hessischen Wappentier Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Icon Vergrößern Roland Koch kam auch zum Hessenfest Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa Icon Schließen Schließen Roland Koch kam auch zum Hessenfest Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa