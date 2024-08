Schüsse auf fahrendes Auto - mutmaßlicher Fahrer gefasst

Bei ihren Ermittlungen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zweier rivalisierender Gruppen im Rhein-Main-Gebiet hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 30-Jährige soll im Mai 2023 das Auto gefahren haben, aus dem auf einen fahrenden Wagen geschossen wurde, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte. Er sei am Donnerstagabend ohne Widerstand festgenommen worden, als er gerade sein Auto tankte.

Der mutmaßliche Schütze war bereits im November 2023 festgenommen worden. Bei der Tat war niemand verletzt worden, der Fahrer des beschossenen Autos konnte flüchten.

Seit 2021 ist es den Ermittlern zufolge in Frankfurt immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen gekommen. Einige Mitglieder der rivalisierenden Gruppen seien miteinander verwandt. Bei den Taten wurden mehrere Menschen verletzt, so etwa im April 2021 in Frankfurt ein Mann bei einem Messerangriff.

Im Januar 2021 hatte eine rund 30-köpfige Gruppe einen Kiosk in Frankfurt überfallen, der von der anderen Gruppe betrieben wurde. Dabei fielen mehrere Schüsse. Das Landgericht Frankfurt verhängte wegen des Überfalls im November 2022 Haftstrafen gegen vier Angeklagte. Die Polizei hat für die Ermittlungen zu den beiden Gruppen die Sonderkommission 2804 eingerichtet.