Versuchte Tötung in Reinheim - Tatverdächtiger in U-Haft

Nach der versuchten Tötung eines 42-Jährigen im südhessischen Reinheim ist ein 58-Jähriger wegen Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft genommen worden. Nachdem ein Haftrichter am Amtsgericht Darmstadt den Haftbefehl erlassen hatte, wurde der Verdächtige in ein Gefängnis gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten.

Den Angaben zufolge wird der Mann verdächtigt, am vergangenen Samstag in einer Werkstatthalle mehrmals auf einen 42-Jährigen geschossen und mit einer Eisenstange auf ihn eingeschlagen zu haben. Bei dem Angreifer soll es sich um den Vermieter, beim Geschädigten um den Mieter einer Wohnung handeln, die sich auf dem gleichen Grundstück befindet.

Nach der mutmaßlichen Tat ist der Verdächtige laut Polizei mit dem Auto geflüchtet. Am nächsten Morgen fand die Polizei dem Mann und konnte ihn widerstandslos festnehmen. Der verletzte 42-Jährige habe sich noch selbstständig zu einer Nachbarin begeben können, die die Polizei verständigt habe. Er kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Nach Informationen der Polizei sind in der Werkhalle die mutmaßliche Tatwaffe sowie die Eisenstange sichergestellt worden. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.