Die Zinswende bringt den Sparern nichts

Plus Wegen der wuchtigen Inflation wird die Europäische Zentralbank die Zinsen anheben. Die Banken wollen das an die Kunden weitergeben, aber der Effekt ist schwach.

Nein, für die Sparer in Deutschland wird jetzt nicht alles gut. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zwar das Ende der Negativzinsen ausgerufen, aber das heißt nicht, dass Guthaben auf Girokonten verzinst werden. Die Zinswende bedeutet erst einmal, dass die Sparer weniger oder keine Strafgebühren mehr zahlen, wenn sie größere Summen auf ihrem Konto angesammelt haben.