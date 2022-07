Flugverkehr

Das Reise-Chaos erreicht kurz vor den Sommerferien auch Bayern

Passagiere stehen mit ihrem Gepäck vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen München. Dort werden derzeit zahlreiche Flüge gestrichen.

Plus Warum die Lage kurz vor dem Sommerurlaub auch am Münchner Flughafen so angespannt ist und mit welchen Einschränkungen Reisende rechnen müssen.

Das Chaos an den Flughäfen, das man bisher vor allem vom Sommerferienbeginn in Nordrhein-Westfalen kannte, hat nun auch Bayern erreicht. Am Münchner Flughafen stapeln sich derzeit unzählige Koffer, Flugzeuge verspäten sich – und dann streicht die Lufthansa auch noch zahlreiche Verbindungen.

