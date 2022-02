Nach Debakel um Genesenen-Status: Für Wieler wird es eng

Jetzt wird also Herr Wieler zum Bauernopfer aufgebaut.

Hat Karl Lauterbach in den letzten Wochen von einer Kommunikationspanne geredet, die aber nichts mit der Richtigkeit der Maßnahmen zu tun hat, und das er Vorab davon Kenntnis hatte? Und war es nicht Lauterbach, der diese Regelungen jetzt EU-weit zur Anbringen kommen lassen wollte? Was ist aus diesem Vorstoß eigentlich geworden?



Was ist aus Lauterbachs „Inventur“ geworden? Warum verschwanden Mitte Dezember plötzlich die unter der Vorgängerregierung geführte, online einsehbare Übersicht über Impfstoffbestellungen und -vorräte des Bundesgesundheitsministeriums?

Weil nach Lauterbachs „Inventur“ für 80 Millionen Bürger so viel Impfstoff beschafft wurde, dass 128 Millionen Menschen „geboostert“ hätten werden können? Kostenpunkt der 30 Mio Ü-Dosen ca. 400 Mio Euro.

Und ist es nicht Lauterbach, der stur an dem Impfpflicht-Gesetz für Pflegeberufe festhält? Ein Gesetz, dass keiner braucht, keiner will, keiner anwenden kann und das nicht kontrollierbar ist. Ein Gesetz zu dem ein Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz heute gegenüber AFP erklärte: „dass Karl Lauterbach die Versorgung von bis zu 200.000 Pflegebedürftigen und Kranken in Gefahr bringt“.



Nicht der Veterinärmediziner an der Spitze des RKI sollte endlich gehen. Sondern ein Minister, der „um das goldene Talk-Show-Mikrofon“ kämpft, der Staubsaugerbeutel als Maske empfiehlt und die Mehrzahl der 45-jährigen sterben sah.

