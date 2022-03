Frankreich

In Frankreich könnte die Präsidentschaftswahl für Macron schon gelaufen sein

Plus Vor der ersten Runde der französischen Präsidentschafswahl überschattet der Krieg in der Ukraine alle innenpolitischen Debatten. Emmanuel Macron kommt das entgegen.

Von Birgit Holzer

Eigentlich war alles für Marseille geplant. Dort hätte die Wandlung vom Präsidenten zum Kandidaten stattfinden sollen. Mit einer feurigen Rede, voller Optimismus. Marseille, die pulsierende und raue Hafen-Metropole am Mittelmeer ist Emmanuel Macrons „Herzensstadt“, das hat der gebürtige Nordfranzose aus Amiens, der seit dem Jugendalter in Paris lebt, immer wieder durchblicken lassen. Vor tausenden Anhängern in Südfrankreich wollte Macron seinen Wahlkampf eröffnen, um sich für weitere fünf Jahre an der Spitze des Staates zu bewerben.

