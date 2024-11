Grüne wählen Franziska Brantner und Felix Banaszak zu neuen Vorsitzenden

Bei dem Bundesparteitag der Grünen wurde eine neue Doppelspitze gewählt. 78,15 Prozent der Delegierten stimmten für die Abgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Franziska Brantner. Im Anschluss setzte sich Felix Banaszak mit 92,88 Prozent durch.

Franziska Brantner und Felix Banaszak sind neue Co-Vorsitzende der Grünen

Für den Parteivorsitz kandidierte das Duo Brantner und Banaszak gemeinsam. Im September hatten die bisherigen Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour wegen schlechter Wahlergebnisse in Brandenburg ihren Rücktritt bekanntgaben.

Die 45-jährige Brantner wuchs in Baden-Württemberg auf und engagierte sich schon früh für die Grünen. Mit 18 wurde sie in den Vorstand der Jugendorganisation der Partei gewählt. Sie studierte in Paris und New York Politikwissenschaften. 2010 promovierte sie in Mannheim. Seit 2013 ist sie Bundestagsabgeordnete. Zuvor saß sie vier Jahre lang im Europaparlament. Sie zählt zum realpolitischen Flügel der Grünen. Ihr Co-Kandidat Banaszak war bis vor zwei Jahren Landeschef der Grünen in Nordrhein-Westfalen.

Parteitag der Grünen soll auch Robert Habeck als Kanzlerkandidat bestätigen

Der Bundesparteitag der Grünen findet dieses Wochenende in Wiesbaden statt. Rund 800 Delegierte der Partei stimmen über ihren Vorsitz und wichtige politische Entscheidungen ab. Es wird außerdem erwartet, dass die Parteimitglieder Robert Habeck als Kanzlerkandidaten bestätigen.