Merz bläst zum Angriff auf die AfD

Friedrich Merz muss erst einmal zuhören. Die Generaldebatte ist der Höhepunkt der Haushaltswoche. Eröffnet wird sie traditionell von der Oppositionsführerin – und die heißt in dieser Legislaturperiode Alice Weidel. Der Bundeskanzler bleibt an diesem Tag in der Rolle des Antwortenden. Das gehört zum Charakter der Generaldebatte.

„Ihr Wort ist nichts wert“, schleudert Weidel dem Kanzler entgegen. Sie spricht langsam. Als hätte sie jemand bei der Wiedergabegeschwindigkeit auf halbes Tempo gestellt. Auch im Ton wirkt Weidel weniger aggressiv als in den vergangenen Jahren. Ihre Fraktion hat sich kürzlich selbst Benimmregeln verpasst. Seriöser will die AfD auftreten, professioneller. An den Inhalten der Partei ändert das wenig. Über den Haushalt spricht Weidel kaum. Ihre Rede dreht sich um Geflüchtete, die angeblich Frauen in deutschen Freibädern vergewaltigen. Um den vermeintlich „größten Wahlbetrug der deutschen Geschichte“, den Weidel Merz vorwirft, einen „Staatsstreich“ gar. Gemeint ist die vorgezogene Abstimmung zum Sondervermögen. Und die SPD vergleicht sie dann gleich noch mit den Nationalsozialisten, als sie über die Wahl der Verfassungsrichter spricht. Professionalisierung heißt eben nicht unbedingt Mäßigung, das beweist Weidel in ihrer Rede. Merz scheint es egal zu sein. Er hört gelassen zu, bis er selbst an der Reihe ist.

Die Rede des Kanzlers ist in vieler Hinsicht eine Erwiderung auf die Anschuldigungen der AfD

Harte Auseinandersetzungen im Parlament seien nicht nur erlaubt, sondern gehörten dazu, sagt Friedrich Merz, als er an das Rednerpult tritt. Aber „Halbwahrheiten, üble Nachrede und persönliche Herabsetzungen muss auch in einer Demokratie niemand unwidersprochen ertragen“, sagt Merz. „Und deswegen weise ich ihre pauschale und undifferenzierte Herabwürdigung der Arbeit der neuen Bundesregierung mit aller Entschiedenheit zurück.“ Es dauert keine Minute, da kommen die ersten Zwischenrufe aus der AfD-Fraktion. Das war es dann auch mit der Zurückhaltung.

Die Rede des Kanzlers ist in vieler Hinsicht eine Erwiderung auf die Anschuldigungen der AfD. Er betont die deutsche Führungsrolle in Europa, spricht von einer Wende in der Wirtschaftspolitik, von der Notwendigkeit der Aufrüstung, der Unterstützung für die Ukraine und der Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigung. „Wenn wir das nicht getan hätten und wenn wir nicht mehr bereit gewesen wären, für unsere Verteidigung auszugeben“, sagt Merz, „wenn wir AfD und Linkspartei gefolgt wären, dann wäre die Nato wahrscheinlich im 70. Jahr unserer Mitgliedschaft auseinandergebrochen.“

Friedrich Merz: „Wir wollen, dass Deutschland ein offenes, ein liberales, ein freiheitliches Land bleibt“

Immer wieder richtet er sich direkt nach Rechtsaußen, beispielsweise, als er über die sinkenden Asylzahlen spricht: „Sie werden jetzt allmählich ihr politisches Kampfthema los“, sagt Merz. „Sie leben davon, dass sie ständig nur mit diesem Thema Stimmung machen können.“

Klang Merz, der als Oppositionsführer immer wieder sein rhetorisches Talent bewiesen hat, in seinen ersten Reden als Bundeskanzler eher zurückhaltend und staatstragend – um nicht zu sagen: langweilig – spricht er heute etwas angriffslustiger. Beifall für seine Attacken auf die AfD kommt von den Grünen und einem grinsenden Robert Habeck.

Mehrfach betont Friedrich Merz, dass die Stimmung im Land sich aufhelle. War das doch auch eines seiner zentralen Wahlversprechen nach dem Dauerstreit und den vielen Krisen der Ampelzeit. „Wir werden uns von diesem Weg nicht abbringen lassen“, sagt Merz. „Auch nicht von denen, die schlechte Stimmung verbreiten. Die mit Ressentiments unterwegs sind und die in Wahrheit eine andere Gesellschaft wollen. Wir gehen diesen Weg nicht.“ Und er richtet sich zum Abschluss ein letztes Mal an die AfD. „Wir wollen, dass Deutschland ein offenes, ein liberales, ein freiheitliches Land bleibt. Und wir wollen vor allem, dass Deutschland ein tolerantes Land bleibt“, sagt Merz. „Trotz oder gerade wegen der zahlreichen Zwischenrufe und Beiträge von ihrer Seite.“