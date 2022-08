Operation: Friedrich Merz hat sich beim Sport verletzt

Friedrich Merz musste am Freitagmorgen operiert werden. Der CDU-Politiker hatte sich das Schlüsselbein gebrochen.

CDU-Chef Friedrich Merz hat sich am Donnerstag verletzt und musste am Freitagmorgen in einer Klinik operiert werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte sich der 66-Jährige im Urlaub in Bayern Schlüsselbein gebrochen. Wie es ihm geht, ist derzeit unklar.

Friedrich Merz verletzt: Schlüsselbeinbruch

Einen Schlüsselbeinbruch zieht man sich häufig durch einen Sturz auf den Arm oder die Schulter zu. Laut der Apotheken Umschau zählt das Schlüsselbein zu den Knochen, die am häufigsten brechen. Eine Operation ist bei bestimmten Brüchen am schulternahen Ende oder auch bei Brüchen nahe am Brustbein nötig. Auch wenn die Bruchenden stark auseinander stehen oder es mehrere Bruchstücke gibt, kommt man nicht um einer Operation herum. Offene Frakturen oder eine begleitende Verletzungen von Nerven und Gefäßen machen ebenfalls eine Operation notwendig.

