Friedrich Merz soll wohl Kanzlerkandidat der Union werden

Merz soll es werden. Wie mehrere Medien einschlägig berichten, wird wohl Friedrich Merz als Kanzlerkandidat für die Union bei der Bundestagswahl kommendes Jahr antreten. Laut Informationen der Deutschen Presse Agentur hätten sich Friedrich Merz und Markus Söder am Dienstagvormittag in der bayerischen Landesvertretung in Berlin getroffen. Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt trafen am Morgen dort ein. Nach einem entscheidenden Gespräch habe man sich auf Merz als Kandidat geeinigt.

Für 12 Uhr haben Merz und Söder zu einer gemeinsamen Pressekonferenz eingeladen. Es wird erwartet, dass sie dort die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur offiziell verkünden. Anfang der Woche hatte sich der Nordrhein-Westfälische Ministerpräsident und ebenfalls potenziell ein Kandidat für den Kanzlerkandidaten Hendrik Wüst für Merz ausgesprochen. Am Montag aber erklärte Wüst, aktuell für eine Kanzlerkandidatur nicht zur Verfügung zu stehen.