G7-Außenminister kommen in Münster zusammen: Teilnehmer, Themen und Proteste

Am Donnerstag kommen die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten in Münster zusammen. Die Agenda ist voll, in der Friedensstadt wird Ausnahmezustand erwartet.

Ab Donnerstag wird Münster Schauplatz der Weltpolitik. Die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten werden in der Stadt in Nordrhein-Westfalen zu einem ihrer regelmäßigen Treffen zusammenkommen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird als Gastgeberin fungieren. In Münster wird ein Ausnahmezustand erwartet.

G7-Außenminister in Münster: Termin für Außenministertreffen

Das G7-Außenministertreffen in Münster beginnt am Donnerstag, 3. November 2022. Es wird über zwei Tage gehen und am Freitag enden. Getagt wird am Donnerstag und Freitag im historischen Rathaus von Münster. Ein Ort, der große Symbolkraft mit sich bringt. Vor mehr als 370 Jahren wurde dort der Westfälische Frieden ausgehandelt und damit der Dreißigjährige Krieg beendet. Ein wichtiges Datum für die europäische Friedensordnung.

Donnerstag, 3. November 2022 bis Freitag, 4. November 2022

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa Exklusiv

G7-Außenministertreffen 2022: Teilnehmer in Münster

Baerbock kehrt für das G7-Treffen von einer Reise nach Usbekistan und Kasachstan zurück. In den beiden ehemaligen Republiken der Sowjetunion sprach sie unter anderem über eine stärkere Unabhängigkeit von Russland und China. In Münster agiert sie nun als Gastgeberin, heißt die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten auf deutschem Boden willkommen. Deutschland hat in diesem Jahr die Präsidentschaft der G7 inne und organisiert die Treffen der starken Demokratien und Industrienationen. Die Teilnehmer im Überblick:

Deutschland : Annalena Baerbock

Frankreich : Catherine Colonna

Italien : Antonio Tajani

Großbritannien : James Cleverly

USA : Antony Blinken

Kanada : Mélanie Joly

Japan : Yoshimasa Hayashi

G7-Außenministertreffen in Münster: Themen und Ablauf

Das Außenministertreffen in Münster ist eng getaktet, die Agenda voll. Die Außenministerinnen und Außenminister sollen das historische Rathaus nicht einmal zum Essen verlassen. Dieses wird von Cateringsunternehmen geliefert.

Zum Beginn des Treffens wird gleich der Schwerpunkt gesetzt: Im Friedenssaal wird der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag ab 15.30 Uhr zugeschaltet sein und über die Situation in der Ukraine berichten. Der russische Angriffskrieg steht ganz oben auf der Agenda. Dabei wird es wohl auch um die atomare Gefahr und die Möglichkeit von weiteren Sanktionen gegen Russland gesprochen.

Ein weiterer Themenkomplex dreht sich um die geopolitischen Veränderungen, welche sich rund um Inflation, Energie und Folgen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine drehen. Bei einem Abendessen in der Rüstkammer des Rathauses soll am Donnerstag dann auch noch über den künftigen Umgang mit China beraten werden.

Lesen Sie dazu auch

Am Freitag stehen die Massenproteste im Iran auf dem Programm. Der Umgang mit diesen und die Rolle er iranischen Regierung werden kontrovers diskutiert. Am Freitag hat Baerbock außerdem die Außenminister von Kenia und Ghana eingeladen, um über Konflikte in Afrika und strategische Fragen wie die Ernährungssicherheit und Erderwärmung zu sprechen.

Bevor es am Donnerstag in Münster losgeht, kommen die Außen- und Verteidigungsminister von Japan und Deutschland hinter verschlossenen Türen zusammen. Während des G7-Treffens werden dann rund 200 Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt vor Ort sein. Am Donnerstag nehmen Baerbock und US-Außenminister Antony Blinken an einer Veranstaltung des Deutsch-Amerikanischen Zukunftsforums teil. Das Forum wurde im Juli 2021 von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Joe Biden ins Leben gerufen worden.

G7-Außenminister in Münster: Proteste und Außnahmezustand

Laut Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) kann Münster einen idealen Rahmen für das Treffen der G7 bieten. Immerhin sei seit 1648 klar, dass in der Stadt wichtige Konferenzen erfolgreich durchgeführt werden können. Für die Außenministerinnen und Außenminister hat das Auswärtige Amt das komplette Atlantic Hotel gebucht, welches sich direkt am Hauptbahnhof befindet. Bereits am Mittwoch wurde der Bereich rund um das Hotel abgesperrt. Auch am Domplatz wurden Gitter aufgestellt. Die Absperrungen werden bis Freitagabend bestehenbleiben. Alle Münsteranerinnen und Münsteraner müssen mit Beeinträchtigungen im Verkehrt und weiträumigen Absperrungen in der Innenstadt rechnen. Selbiges gilt natürlich für Besucherinnen und Besucher.

Damit es in der Friedensstadt Münster auch friedlich bleibt, wird eine hohe Polizeipräsenz während des G7-Außenministertreffens herrschen. Das liegt auch daran, dass bereits Proteste von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten angekündigt wurden. Diese sollen sich nicht gegen das Treffen an sich, sondern die Inhalte richten. Am Donnerstag sind Kundgebungen unter dem Motto "Diese Welt gehört nicht nur den G7" geplant. Die Forderungen drehen sich um mehr globale Gerechtigkeit. Auch wenn in Münster Ausnahmezustand herrschen wird, gibt es keinerlei Anzeichen für Ausschreitungen.