Brandstiftung

vor 19 Min.

Krawalle vor G7-Gipfel in Bayern: Mehrere Polizeiautos in Flammen

Polizeiautos die in der Nacht gebrannt hatten, stehen am Morgen zwischen anderen Einsatzfahrzeugen.

Aufruhr in der Münchner Innenstadt in der Nacht auf Mittwoch: Zahlreiche Polizeiautos stehen in Flammen. Und das nur wenige Tage vor dem G7-Gipfel in Elmau.

Von Patrick Freiwah

