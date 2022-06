G7-Gipfel

Große Gesten, ein verrutschtes Hemd und jede Menge Probleme

Plus Der G7-Gipfel muss für viele Krisen Lösungen finden. Das wird kaum gelingen. Umso mehr setzen die Mächtigen der Welt auf Symbolik – auch gegenüber Wolodymyr Selenskyj.

Von Rudi Wais

Wolodymyr Selenskyj ist schon früh in Fahrt an diesem Morgen. Noch ehe der ukrainische Präsident ein paar Stunden später zum Gipfel der sieben großen westlichen Industrienationen zugeschaltet wird, hat er in seiner nächtlichen Videoansprache von Kiew aus bereits seine Wünsche formuliert. Oder soll man sagen: diktiert? Alleine am Samstag rechnet Selenskyj vor, hätten 62 russische Raketen sein Land getroffen. Jede weitere Verzögerung von Waffenlieferungen sei damit eine Einladung an Russland, immer wieder neu zuzuschlagen. „Wir brauchen eine schlagkräftige Luftverteidigung“, sagt er. „Modern und voll wirksam.“ Noch Fragen?

