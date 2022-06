Selenskyj kommt nur per Video: Die Gästeliste des G7-Gipfels

Neben den Staatsoberhäuptern der teilnehmenden Länder werden auch Gäste aus anderen Ländern zum G7-Gipfel erwartet. Einer davon ist der ukrainische Präsident.

Es gehört zur Tradition der G7-Gipfel, dass die Staats- und Regierungschefs der großen Industrienationen dort nicht nur im eigenen Saft schmoren, sondern auch das Gespräch mit Kollegen und Experten aus anderen Ländern suchen. In diesem Jahr wird deshalb aus nahe liegenden Gründen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video in Elmau zugeschaltet. Spekulationen, er könnte sein Land sogar für einen Tag verlassen und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen selbst im Elmauer Schloss vorbeischauen, hat eine Sprecherin von Bundeskanzler Olaf Scholz inzwischen jedoch dementiert. Auch am Nato-Gipfel in Madrid wenige Tage später will Selenskyj teilnehmen – auch hier, aller Voraussicht nach, aus der Ferne.

Indiens Rolle im Krieg gegen die Ukraine sorgt für Skepsis

Der Mann aus Kiew wird am Montag so etwas wie der Stargast des Gipfeltreffens in Elmau sein. Fester Teil der Gespräche sind seit vielen Jahren auch die Spitzen der Europäischen Union – in diesem Fall Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel. Außerdem hat die Bundesregierung neben bekannten Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank fünf Gastländer aus fünf Kontinenten nach Elmau eingeladen: Indien, Indonesien, Südafrika, den Senegal und Argentinien.

Der G7-Gipfel findet erneut auf Schloss Elmau statt. Foto: Norbert Eisele-Hein, dpa (Archivbild)

Vor allem über eine Teilnahme Indiens war im Vorfeld heftig spekuliert worden, da das Land bislang Russland nicht für den Krieg in der Ukraine verurteilt hat und geostrategisch als unsicherer Kantonist gilt. Den westlichen Sanktionen gegen Russland zum Beispiel, hat Indien sich bisher nicht angeschlossen, sondern im Gegenteil seine Öl-Importe aus Russland noch deutlich erhöht. Außerdem ist Russland der größte Waffenlieferant Indiens. Indonesien hat derzeit den Vorsitz in der G20 genannten Gruppe der führenden Industrie und Schwellenländer, der auch China und Russland angehören. Indien, Südafrika und Argentinien sind ebenfalls G20-Mitglieder. Der Senegal hat gegenwärtig den Vorsitz in der Afrikanischen Union, in der sich 55 Länder des Kontinents zusammengeschlossen haben.

G20-Gipfel im November: Treffen Selenskyi und Putin auf Bali aufeinander?

Im November treffen sich dann die Staaten der G20 auf der indonesischen Ferieninsel Bali – möglicherweise zu einem Gipfel der besonderen Art. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Teilnahme nach Angaben des Kreml bereits zugesagt und könnte dort auf einen Mann treffen, dessen Land zwar nicht zu den G20 gehört, der von Gastgeber Indonesien aber bereits eingeladen wurde: Wolodymyr Selenskyj.

