Gasumlage wackelt: Wie groß ist Habecks Imageschaden?

Wunderbar - Habeck baut ganz allein einen Bock nach dem Anderen, aber daran ist immer jemand anderes, möglich die FDP, oder die Anwälte in seinem Haus oder etwas „das keiner wissen konnte“ schuld.



Habeck will beim Bürger zusätzlich mehr als 30 Milliarden Euro abzocken, um sie den Energieunternehmen zukommen zu lassen.

Jetzt, wo die Namen der Begünstigten raus sind, gibt er sich zerknirscht, aber eine entsprechende Reaktion, wie ein Aussetzen der Umlage, sieht man keine. Aber dem Liebling lässt man alles durchgehen „ Verzeihung, aber es gibt niemanden der völlig fehlerlos ist, entscheidend dabei ist ihn zu erkennen, zuzugeben und zu bereinigen.“ Er braucht noch nicht mal bereinigen.



Habeck alleine könnte des Strom- und Gaspreis sofort senken:

- Verzicht auf CO2-Umlage

- Verzicht auf „Gasumlage“

- Verzicht auf KWK-Umlage

- Verzicht auf Offshore-Haftungsumlage

- Verringerung Netzentgelde



Das kann er im Handstreich festlegen.



Auch nur ein paar Zeilen auf gesetzgebendem Papier wäre die Abschaffung des Merit-Order-Systems. Der Erzeugerpreis würde sofort massiv sinken.



Das die 3 AKW Ende Jahr außer Betrieb gehen, gerade so als hätten wir Strom im Überfluss, ist auch Idee seines Hauses.



Warum tut er all das nicht?



Es belastet die Bürger und die Industrie massiv mit Mehrkosten. Ohne all das braucht es keine „Entlastungsmassnahmen“ die man dabei auch gegenfinanzieren muss.



Aber wenn Lindner endlich an die kalte Progression heran will, legt er sich quer.,



Wer ist den hier in der Regierung der, der die Reichen reicher und die Armen ärmer macht? Das ist Habeck, ganz sicher nicht Lindner.



Dazu kommt dann Habecks Pleite bei der KfW-Eigenheim-Förderung, sein Bückling in Katar, der keinen einzigen Kubikmeter Gas gebracht hat, oder sein Hinweis, dass Duschen überbewertet ist.

Dafür wurde in diesem Jahr in Deutschland so viel Gas wie noch nie zuvor verstromt. Die Bauindustrie knickt ein, Düngemittel-Fabriken stehen vor dem Aus, mit Schwedt droht einer ganzen Region der Kollaps, die Inflation detoniert.



Was aus seiner Verantwortung als Wirtschaftsminister ist Herrn Habeck eigentlich nicht schiefgegangen?



Antworten Melden Permalink