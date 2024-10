84-jähriger Geisterfahrer auf Autobahn

Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 45 nahe Wölfersheim (Wetteraukreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 84-Jährige sei nach einer Pause am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in die falsche Richtung aufgefahren, teilte die Polizei in Gießen mit. Ein entgegenkommender Autofahrer sei beim Ausweichen von der Autobahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Verletzt wurde er nicht.

Als dem Falschfahrer bald darauf ein Lkw entgegenkam, wich er aus und blieb auf dem Mittelstreifen stehen. Eine Polizeistreife kümmerte sich um ihn und steuerte seinen Wagen von der Autobahn. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben.