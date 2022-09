Darauf einen Korn!

Warum der Bundestag nach einer Flasche Schnaps sucht und es nur einen Fußballverein gibt.

Es gibt Fußballklubs (FCA, FCB, USW...) – und es gibt den SV Werder Bremen. Nun würde es hier, an dieser Stelle, wo ja nicht einmal eine Zeile über das Spiel des Wochenendes, ach was: Jahres, nämlich den Abschiedskick von Claudio Pizarro im Weser-Stadion verloren wurde, viel zu weit führen, die Einzigartigkeit dieses Vereins zu erklären. Aber vielleicht hilft ja zumindest das: Werder ist nun auch Top-Thema im Bundestag (nimm das, Hoeneß!).

Dort sucht man ja bekanntlich immer nach Lösungen, im buchstäblichen Fall geht es allerdings um eine Flasche Schnaps. Konkret: 0,5 Liter Kurvenkorn. Ein Brand in limitierter Auflage der Destillerie Nork, eine Saison in Bourbon-Fässern unter der Ostkurve auf der Pauliner (nicht Paulaner, Uli!) Marsch gereift.

Geburtstagsgeschenk ist verschollen

Nun würde es wohl ebenfalls zu weit führen, die Ostkurve zu erklären, jedenfalls, der Krimi – durchaus mit Werder-Spielen wie etwa zuletzt gegen Dortmund vergleichbar – geht so: Das Ding, vor zwei Wochen in der Poststelle des Reichstags angekommen und als Geburtstagsgeschenk für einen CDU-Abgeordneten und Werder-Fan gedacht (auch das gibt es offenbar), ist seither verschwunden. Und seither häufen sich die Suchaufrufe, auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt schaltete sich bereits ein: „Meine Mitarbeiter*innen versichern glaubhaft, sie haben alles probiert, was sich im Büro fand, aber nach Werder Bremen hat nichts geschmeckt.“ Na, kein Wunder, Frau Präsidentin, ist eben unvergleichlich!

Doch wo ist die Flasche nun hin? Wer sich diese Woche mal wieder die Ausführungen des BVB-Mitglieds und falschen Neuners Friedrich Merz angehört hat, könnte Verdacht schöpfen.

