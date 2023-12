Die anatomisch fragwürdige Weihnachtskarte der Royals

Auf das Weihnachtsfoto aus dem Königshaus warten die Briten jedes Jahr. Dieses Jahr ist es ganz besonders: Ausgerechnet auf dem royalen Weihnachtsfoto sollen Beine fehlen.

Das trockene Früchtebrot krallt sich hartnäckig in der Speiseröhre fest und lässt sich nur mit viel Gin überhaupt in Richtung Magen befördern. Der Weihnachtspulli mit dem betrunkenen Rentier als Motiv kratz am Hals. In den Knallbonbons aus Papier, den Christmas Crackers, steckt mal wieder Überflüssiges aus chinesischer Produktion. Weihnachten in Großbritannien folgt wie überall auf der Welt strengen Regeln.

Nicht um jede einzelne muss man die Insel beneiden. Um eine aber schon: Ohne die Weihnachtskarten des britischen Königshauses kein Festtagsglanz. Mit Spannung erwarten nicht nur die Briten in jedem Jahr aufs Neue, welche Botschaft die gekrönten Häupter in die Welt senden wollen. Denn so ein Bild sagt ja bisweilen mehr als tausend Worte – vor allem in einer Institution, die sich zumindest offiziell der Verschwiegenheit verpflichtet hat. Dass hinter den Palastmauern mehr getratscht wird, als beim Kegelabend der Frauen-Wandergruppe ist freilich ein anderes Thema …

Charles und Camilla bei der Krönungszeremonie

Und so setzen Charles und Camilla in diesem Jahr ein ganz besonderes Statement: Mit Krone und langer Schleppe lächeln die beiden huldvoll in die Kamera. Schließlich haben sie lange genug gewartet auf diesen Tag der Krönung. Wann, wenn nicht jetzt, sollte Charles die edle Garderobe vorzeigen.

Als modernes Gegengewicht posieren hingegen William und Kate: Sie tragen genau wie ihre Kinder helle Hemden, die Ärmel lässig hochgekrempelt, der oberste Knopf geöffnet. Doch die schöne schwarz-weiß-Fotografie hat einen Haken: Es fehlen Beine, haben eifrige Internet-Detektive nachgezählt. Offenbar beim Retuschieren des Bildes ist dem Fotografen ein kleiner Fauxpas geschehen. Sah wohl einfach nicht so schön aus, wie der Kronprinz dastand. Ach, es ist aber auch nicht einfach mit den Beinen. Irgendeines ist immer im Weg. Wenn nicht auf dem Weihnachtsfoto, dann spätestens unterm Tisch an Heiligabend.

