Putins neuer Tisch ist noch irrer als der alte

Schon das ovale Monstrum im Kreml zog viel Spott auf sich. Nun hat Putin einen noch größeren Tisch einbauen lassen. Er erinnert an einen Pool. Oder ein Fußballstadion.

Durch die Art seiner Inneneinrichtung will man ja etwas ausdrücken. Zeigen, dass man Geschmack hat. Zeigen, dass man viel Geld hat. Zeigen, dass man weit gereist ist. Was aber um alles in der Welt will uns Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinen ganz speziellen Tisch-Manieren sagen? Schon der alte Tisch im Katharinensaal des Kreml – dieses ovale Monstrum von fast sechs Meter Länge – hatte eine Menge Spott auf sich gezogen. Unvergessen sind die Bilder, wie Bundeskanzler Olaf Scholz oder Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron an diesem völlig überdimensionierten Surfbrett Platz nahmen und für bilaterale Gespräche mit Putin mindestens ein Megafon brauchten.

Foto: kremlin.ru

Neuer Tisch von Kreml-Herrscher Putin hat Ähnlichkeit zu Fußballstadion

Nun hat der Kreml-Herrscher einen neuen Tisch und ob Sie es glauben oder nicht: Der ist noch verrückter. Das Trumm ist jetzt rechteckig und soll wieder einen Sicherheitsabstand von sechs Meter in alle Richtungen ermöglichen. Zum ersten Mal zu sehen war der Tisch, als Putin nun zwölf religiöse Oberhäupter empfing – Putin allein auf der einen Seite, die Religionsführer dicht gedrängt auf der anderen Seite. Die Häme im Internet ließ nicht lange auf sich warten.

Den ukrainischen Regierungsberater Anton Geraschtschenko erinnerte das Ganze an einen Swimming Pool, entsprechende Fotomontagen machten sogleich die Runde. Andere sahen in dem weißen Rechteck eindeutige Ähnlichkeiten zu einem Fußballstadion. Und wieder ein anderer fand, das sei der ideale Tisch für ein Running-Sushi-Restaurant.

Verliert Russlands Präsident Putin jeden Bezug zur Realität?

Wie auch immer. Beim alten, ovalen Tisch war gemutmaßt worden, dass Putins Angst vor einer Corona-Infektion der Grund für die Größe und die Sitzordnung war. Mit „Putins Pool“ wächst nun eher die Befürchtung, dass der Kreml-Herr langsam komplett den Bezug zur Realität verliert.

