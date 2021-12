Wegen der Pandemie: Küssen unterm Mistelzweig verboten

Ein Mistelzweig kann in Pandemie-Zeiten zur Gefahr werden - wenn man nicht auf den Rat der britischen Arbeitsministerin hört.

Die Liebe ist ja bekanntlich eine Naturgewalt, die sich nur schwer von Menschenhand zähmen lässt. Im Glück wie im Unglück ist sie maßlos, gewaltig. Wer verliebt ist oder sich gerne verlieben möchte, ist deshalb auch meist gegen Ratschläge aller Art, nunja: immun. Aber weil das mit der Immunität in Zeiten einer Pandemie so eine Sache ist, weitet sich der Kreis der Liebes-Ratgeber immer weiter aus und reicht von Müttern, Tanten und besten Freundinnen inzwischen bis in die Politik.

Britische Arbeitsministerin Thérèse Coffey: „Küsst keine Leute, die ihr nicht kennt“

Denn just um die Weihnachtszeit wird das Kuschel-Bedürfnis bei vielen Menschen besonders groß. Und wer niemanden auf dem heimischen Sofa sitzen hat, hängte sich einfach einen Mistelzweig in den Türrahmen. Sie wissen schon: Wer drunter steht, muss küssen. Weil ja auch die stade Zeit manchmal so ein wenig Herzklopfen braucht. Nach außen konnte man das immer noch als Traditionspflege verkaufen, um zumindest dem Anschein zu entgehen, die amouröse Not sei gerade besonders groß.

Doch weil Corona ein, pardon, Arschloch ist, versaut es allen Liebeshungrigen auch noch das letzte Abenteuer. In Großbritannien schwingt sich nun sogar eine Ministerin zur Gouvernante und Sittenwächterin auf – natürlich alles im Scheine der Gesundheitsfürsorge. „Wenn Sie mich fragen, sollte unter dem Mistelzweig nicht unbedingt viel geknutscht werden. Das muss nicht sein“, sagte Arbeitsministerin Thérèse Coffey in einem Interview mit dem Sender ITV.

Die Ministerin sorgte mit ihrem ungewöhnlichen Ratschlag zwar in den britischen Medien für Furore, legte aber auf Twitter noch einmal nach: „Küsst keine Leute, die ihr nicht kennt“, twitterte sie. Wenn Liebe so einfach wäre...