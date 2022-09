Großbritannien

vor 31 Min.

Die Konservative Liz Truss ist ein Premier ohne Profil

Plus Liz Truss folgt an der Spitze Großbritanniens auf Boris Johnson. Die neue Premierministerin verspricht, sie wolle „liefern, liefern, liefern“. Aber was eigentlich?

Von Susanne Ebner

Peter ist bedient. „Wir sind gerade den schlimmsten Premierminister losgeworden. Und jetzt geht es genauso weiter“, sagt der Demonstrant unweit des britischen Parlaments. Er muss laut reden, um die dröhnende Rockmusik zu übertönen. In den Händen hält er ein Schild: „Johnson machte Party, während Menschen starben.“ Eine Frau sagt: „Ich vertraue Liz nicht“ – als Anspielung auf den Wahlslogan der neuen Premierministerin: „In Liz we Truss“, ein Wortspiel, das übersetzt bedeutet: „Wir vertrauen Liz.“

