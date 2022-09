Großbritannien

vor 8 Min.

Wie die Britinnen und Briten um ihre Königin trauern

Wie Tausende, die in London zum Buckingham-Palast kamen, zeigt auch dieser Polizist Emotionen.

Plus Der Tod von Queen Elizabeth II. fällt in eine Zeit voller Krisen. Die Frage ist: Wer gibt den Britinnen und Briten nun Hoffnung? Über einen historischen Tag in London.

Von Susanne Ebner Artikel anhören Shape

Es war ein Moment tiefer Trauer, aber auch des Neuanfangs, als König Charles III. am Freitagnachmittag mit seiner Limousine vor dem Buckingham-Palast in London ankam. Dort warteten Zehntausende Menschen seit Stunden, um den neuen Monarchen zu sehen. Sie jubelten ihm zu, riefen „Gott schütze den König“.

