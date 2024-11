Zwei Tote nach Mietstreit - Ermittlungen gehen weiter

Einen Tag nach dem eskalierten Mietstreit in Esslingen mit zwei Toten und zwei Verletzten gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat weiter. Nach Angaben der Polizei ist unter anderem noch unklar, wie genau es dazu kam, dass in dem Haus in der Altstadt auch ein Feuer ausbrach.

Bevor die Ermittler den Tatort genauer untersuchen können, müssten zunächst die Löscharbeiten komplett abgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. «Jetzt muss erstmal alles kalt werden. Erst dann können unsere Spurensicherungsexperten in das Gebäude.» Je nachdem, in welchem Zustand das Gebäude dann sei, könnten die Tatort-Ermittlungen auch sehr aufwendig werden. «Wenn man mal ein abgerissenes Brandgebäude gesehen hat, kann man sich vorstellen, wie lange das dauern kann.»

Polizei will Puzzleteile zusammensetzen

Zudem sollen die Vernehmungen von Zeugen weiterlaufen, so der Sprecher. Vermutlich werde auch die 32-Jährige vernommen, die bei dem Vorfall aus einem Fenster gesprungen war und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus kam. Es gehe nun darum, sich ein vollständiges Bild der Tat zu verschaffen, sagte der Sprecher. «Durch viele kleine Puzzleteile ergibt sich dann ein solches Bild.»

In dem Haus hatten Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen zwei Tote gefunden. Beide Männer, der 31 Jahre alte Sohn des Hauseigentümers und ein 61 Jahre alter Mieter, kamen wohl durch Schüsse ums Leben, laut Polizei wiesen sie mutmaßliche Schussverletzungen auf. Die möglichen Tatwaffen seien gefunden und sichergestellt worden. Beide Toten sollen nun obduziert werden. Die letztendliche Klarheit zur Todesursache müsse die Obduktion der beiden Leichen bringen. Die 32 Jahre alte Bewohnerin wurde bei dem Vorfall schwer verletzt, der 76 Jahre alte Hauseigentümer kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Schon mehrfach Streit zwischen Mieter und Vermieter

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren vermutlich Mietstreitigkeiten die Ursache für die Tat. Der Mietvertrag des 61-Jährigen sei bereits vor längerem vom Vermieter gekündigt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit. Die Zwangsräumung der Wohnung habe wohl für den Folgetag angestanden.

In diesem Zusammenhang soll es schon mehrfach zu Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter gekommen sein. Die beiden Toten sowie die verletzte 32-Jährige und der 76 Jahre alte Eigentümer wohnten laut Polizei alle in dem Mehrfamilienhaus am Rande der Esslinger Altstadt. «Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Mieter für den Brand in dem Gebäude und für den Tod des 31-Jährigen verantwortlich ist und danach sich selbst tötete», heißt es von der Polizei.