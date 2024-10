Besuch bei Putin: Der peinliche Herr Guterres

In Israel darf er nicht mehr einreisen - Wladimir Putin ist er dafür umso willkommener. UN-Generalsekretär António Guterres hat jedes politische Fingerspitzengefühl verlassen. Anstatt den russischen Präsidenten, wie andere Länder auch, auf Abstand zu halten, reist er nun offenbar nach Kasan, wo sich in dieser Woche 21 Staats- und Regierungschefs zum sogenannten Brics-Gipfel treffen, einem losen Staatenclub, dem mit Russland, China und dem Iran drei ausgewiesene Schurkenstaaten angehören. Ihnen ausgerechnet jetzt die Aufwartung zu machen, noch dazu in Putins Russland, ist schon ein starkes Stück. Während weite Teile des Westens Putin aus guten Gründen ächten, adelt Guterres ihn mit seinem Besuch.

Auch sonst hat der Portugiese in seinem Amt bisher keine glückliche Figur abgegeben. Israel warf nach den Massakern des 7. Oktober vor, an der Tragödie selbst mit schuld zu sein, und auch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine scheint er eher pflichtschuldig zu verfolgen. Einige seiner Vorgänger waren in ähnlichen Situationen deutlich engagierter. Javier Pérez de Cuéllar etwa half 1988, den mörderischen Konflikt zwischen dem Iran und dem Irak zu beenden. Und in der Kuba-Krise 1962 war es nicht zuletzt der Vermittlung des damaligen UN-Chefs U Thant zu verdanken, dass der Konflikt nicht eskalierte. Guterres dagegen, so scheint es, hat weder für den Nahen Osten einen Plan noch eine Idee, wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine einmal beendet werden könnte. Der erste Diplomat der Welt ist auch der Letzte, dem man das zutraut.