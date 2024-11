Grüner Kanzler? Habeck wandelt zwischen Sebstbewusstsein und Größenwahn

Schmal ist der Grat zwischen Selbstbewusstsein und Größenwahn. Mit seiner Selbstausrufung zum Kanzlerkandidaten der Grünen balanciert Robert Habeck auf diesem Grat gefährlich nahe am Absturz. Wer bei Umfragewerten um die zehn Prozent den Anspruch erhebt, die nächste Regierung anführen zu wollen, leidet entweder an pathologischem Optimismus oder an mangelndem Realitätssinn. Wie einst Guido Westerwelle, der sich für den Wahlkampf 2002 von der FDP ebenfalls zum Kanzlerkandidaten küren ließ, läuft auch Habeck Gefahr, mit der Operation Kanzleramt nicht mehr ernst genommen zu werden. Damit schadet er nicht nur sich selbst, sondern auch seiner Partei. Westerwelle hat seinen Fehler damals übrigens eingesehen, und trat 2005 wieder als ganz normaler Spitzenkandidat zur Wahl an. Vier Jahre später war er Außenminister.

Bei der Bundestagswahl vor drei Jahren war die Situation noch eine andere – da lagen die Grünen in Sichtweite der 20 Prozent und zeitweise auch in Schlagdistanz zur Union und zur SPD. Heute sind CDU und CSU mit ihrem Spitzenkandidaten Friedrich Merz den anderen Parteien in den Umfragen weit enteilt, da stellt sich die Frage nach einem grünen Kanzler nicht mehr. Nach dem jähen Aus der Ampel, die auch an der Hybris ihrer Spitzenleute gescheitert ist, stünde allen Beteiligten etwas mehr Demut gut zu Gesicht, Olaf Scholz zuvorderst, aber auch Robert Habeck.