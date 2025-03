Klimaziel kommt ein bisschen ins Grundgesetz

Sollte der Bundestag an diesem Dienstag tatsächlich mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit die Verfassungsänderungen für das gigantische Schuldenpaket von Union und SPD beschließen, könnte erstmals in der deutschen Geschichte das Wort „Klima“ im Grundgesetz auftauchen. Die Grünen haben für ihre Zustimmung zu dem Finanzpaket von Schwarz-Rot nicht nur als Kompromiss herausverhandelt, dass daraus hundert Milliarden in den Klimaschutz fließen sollen. Dies soll zudem ins Grundgesetz geschrieben werden als „zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045“ im neuen Artikel 143h.

Ziehen die Grünen die Union bei der Grundgesetzänderung über den Tisch?

Inzwischen fragen sich Politiker und Juristen, ob die Grünen mit den neu formulierten Verfassungsänderungen die Union über den Tisch gezogen haben. Zwar hatten Union und SPD schon vor vier Jahren unter CDU-Kanzlerin Angela Merkel das Zieldatum der Klimaneutralität bis 2045 ins damalige Klimaschutzgesetz geschrieben.

Doch seitdem gibt es immer wieder Stimmen in der politischen Debatte, die angesichts der hohen Kosten mahnen, dass Deutschland sich lieber nach dem von der Europäischen Union beschlossenen Ziel richten solle. Demnach sollen erst etwas später, ab dem Jahr 2050, nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre gepustet werden, als die Natur aus der Luft filtern kann. Die bayerische Regierung unter CSU-Chef Markus Söder ist von ihrem ehrgeizigen Ziel, die Klimaneutralität schon 2040 anzustreben, inzwischen wieder abgerückt.

Verfassungsrechtler nennt Klimaziel im Grundgesetz „Hoch-Risiko-Aktion“

Der Verfassungsrechtler Josef Franz Lindner sagte nun der Bild-Zeitung: „Die Aufnahme von ‚Klimaneutralität 2045‘ in den Text des Grundgesetzes ist eine verfassungsrechtliche Hoch-Risiko-Aktion.“ Der Augsburger Juraprofessor hält eine Klagewelle von Umweltinitiativen und anderer Nichtregierungsorganisationen gegen künftige Gesetze für möglich, falls sie gegen das Klimaziel verstießen. Es sei durchaus realistisch, „dass das Bundesverfassungsgericht auf Klagen von NGO die ,Klimaneutralität 2045‘ als verbindlichen verfassungsrechtlichen Handlungsauftrag an den Staat interpretiert“, erklärte Lindner.

Allerdings sehen nicht nur Unionspolitiker, sondern auch andere Staatsrechtler die Rechtslage entspannter. Allen voran erklärte der ehemalige Verfassungsrichter und Bonner Juraprofessor Udo Di Fabio, dass der geänderte Grundgesetzartikel keine neuen bahnbrechenden Urteile aus Karlsruhe erwarten lasse. „Das ist eine finanzverfassungsrechtliche Vorschrift, die eine Zweckbindung formuliert“, sagte Di Fabio der Frankfurter Allgemeinen. „Daraus ergibt sich kein Staatsziel, wie wir es kennen mit dem Sozialstaatsziel oder dem Schutzauftrag für die natürlichen Lebensgrundlagen in Artikel 20 und 20a des Grundgesetzes“, betonte er. „Das Ziel der Klimaneutralität für Deutschland bis 2045 ist allein im Klimaschutzgesetz des Bundes fixiert und könnte dort auch weiter ausgestaltet oder verändert werden.“ Er betrachte „die Warnung vor einem trojanischen Pferd der grünen Zustimmung zum Sondervermögen als übertrieben“, stellte Di Fabio fest.

Derzeit liegt Deutschland laut Umweltbundesamt beim Klimaziel auf Kurs

Derzeit liegt Deutschland laut Umweltbundesamt auf Kurs, zumindest was die Absenkung des Treibhausgasausstoßes insgesamt angeht. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, haben der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Emissionshandel dazu geführt, dass der Ausstoß im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent gesunken sei. Damit sei das Etappenziel für 2030 in greifbarer Nähe. Bis zum Jahr 2045 müsste allerdings erheblich mehr geschehen, vor allem im Verkehrs- und Gebäudebereich, mahnte das Umweltbundesamt.