Mann nach Messerangriff auf Ehefrau in Untersuchungshaft

Nach einem Messerangriff auf eine 38-Jährige in Unterfranken sitzt ihr Ehemann in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter habe dies wegen des dringenden Verdachts auf versuchten Totschlag angeordnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst weiter unklar.

Die Ermittler hätten ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Die bei dem Angriff am Freitag in Rimpar (Landkreis Würzburg) schwer verletzte Frau befinde sich noch im Krankenhaus. Die Ermittlungen der Kripo und der Staatsanwaltschaft Würzburg dauern weiter an.