Nach Entscheidung aus Den Haag: Netanjahu ist kein Putin

Eigentlich schon mehr als bedenklich, wie Sie in Ihrer unreflektierten Pro-Israel-Blase billigen, wie Israels Armee im Auftrag der israelischen Regierung Kriegsverbrechen in großem Stil begehen - daneben billigen Sie möglicherweise auch noch die Gewaltverbrechen und illegalen Landnahmen der radikalen Siedlerbewegung im Westjordanland?!? Wie Teile der aktuellen extremistischen Regierung in Israel systematisch die international anerkannte Zweistaatenlösung torpedieren und einen souveränen Palästinenserstaat negieren. Netanjahu & Co sind eindeutig auf dem Holzweg, wenn sie denken, so Hass und Terrorismus auslöschen zu können und Sicherheit für ihren Staat (in den Grenzen von 1967) zu erreichen. Dessen Existenzrecht im Übrigen bisher nach meiner Einschätzung hier niemand in Frage gestellt hat.