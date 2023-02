Landtagswahl 2023 in Hessen: Das sind die Spitzenkandidaten

Wer sind die Kandidaten und Kandidatinnen bei der Hessen-Wahl 2023? Hier stellen wir die Spitzenkandidaten der Parteien vor.

Am 8. Oktober 2023 wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Seit 1999 stellt die CDU den Ministerpräsidenten in Hessen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes, könnte auch eine Frau den Posten einnehmen. Denn bisher waren alle hessischen Ministerpräsidenten männlich. Aktuell führt die CDU die Umfrage-Ergebnisse zur Wahl in Hessen 2023 an. Wen die Parteien als Spitzenkandidatinnen und -kandidaten ins Rennen schicken, lesen Sie in diesem Artikel.

Hessen-Wahl 2023: Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist Spitzenkandidatin der SPD

Die wohl bekannteste Spitzenkandidatin bei der hessischen Landtagswahl 2023 ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Wie die SPD Hessen auf ihrer Website schreibt, wurde Faeser einstimmig von den Parteigremien zum Platz eins der Landesliste gewählt. Die Kandidatur sorgt für Kritik - vor allem aus der Union und der FDP. Faeser saß von 2003 bis zur Bundestagswahl 2021 im Hessischen Landtag und ist Landesvorsitzende der SPD Hessen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist Platz 1 der Hessischen Landesliste der SPD. Foto: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild)

Landtagswahl 2023 in Hessen: Ministerpräsident Boris Rhein ist Spitzenkandidat der CDU

Die CDU Hessen geht mit dem amtierenden hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein ins Rennen. Rhein ist seit Mai 2022 Ministerpräsident des Landes, nachdem Volker Bouffier (ebenfalls CDU) seinen Rücktritt nach zwölf Jahren ankündigte. Bei der kommenden Wahl im Oktober 2023 will der CDU-Landesvorsitzende sein Regierungsamt verteidigen.

Hessens amtierender Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) geht auch dieses Jahr als Spitzenkandidat ins Rennen. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Archivbild)

Hessische Landtagswahl 2023: Tarek Al-Wazir ist Spitzenkandidat der Grünen

Zum ersten Mal stellen die Grünen in Hessen einen Spitzenkandidaten zur Landtagswahl auf. Mit dem amtierenden Landeswirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hofft die Partei auf einen Wahlerfolg. Dabei steht Al-Wazir nur auf Listenplatz zwei. Denn an erster Stelle der Grünen-Landeslisten steht traditionell immer eine Frau. In Hessen komplettiert Landeswissenschaftsministerin Angela Dorn das Wahlduo. Bei einem Wahlsieg ist dennoch Al-Wazir der erste Kandidat für das Amt um den Ministerpräsidentenposten.

Tarek Al-Wazir ist Spitzenkandidat der Grünen bei der Hessischen Landtagswahl 2023. Foto: Hannes P. Albert, dpa (Archivbild)

Hessen-Wahl 2023: Stefan Naas ist Spitzenkandidat der FDP Hessen

Bereits im Dezember 2022 verkündete die FDP Hessen ihren Spitzenkandidaten bei der Hessischen Landtagswahl: Stefan Naas. Bei einem Parteitreffen wurde Naas mit rund 93 Prozent der Stimmen zum ersten Platz der Landesliste gewählt. Einen Gegenkandidaten hatte er jedoch nicht. Auf Platz zwei folgt Landesfraktionschef René Rock.

Stefan Naas ist der Spitzenkandidat der FDP Hessen. Foto: FDP Hessen

Hessische Landtagswahl: Robert Lambrou ist Spitzenkandidat der AfD

Der AfD-Landesvorsitzende Robert Lambrou geht für die Partei als Spitzenkandidat ins Rennen. Mit rund 78 Prozent Zustimmung wurde der Landesfraktionsvorsitzende zum Listenplatz eins gewählt. Auf dem zweiten Platz der Liste folgt der zweite Landesvorsitzende Andreas Lichert.

Lesen Sie dazu auch

Für die AfD geht Robert Lambrou als Spitzenkandidat ins Rennen bei der Hessischen Landtagswahl. Foto: Swen Pförtner, dpa (Archivbild)

Landtagswahl in Hessen: Spitzenposition der Linken noch unklar

Wer für die Linke als Spitzenkandidat oder -kandidatin den Wahlkampf in Hessen anführt, ist bislang noch unklar. Der Landesvorstand habe jedoch die beiden Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Elisabeth Kula und Jan Schalauske, gebeten sich bei einem Landesparteitag im April 2023 als Spitzenkandidaten zur Wahl zu stellen, wie faz.net berichtet.