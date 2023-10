Hintergrund

vor 20 Min.

Olaf Scholz ringt um seinen Kurs

Plus Der Bundeskanzler steht zur Halbzeit seiner Amtszeit mit dem Rücken zur Wand. Die Wähler-Ohrfeigen von Bayern und Hessen gelten auch ihm. Kann er noch umsteuern?

Von Bernhard Junginger, Stefan Lange

Die Idee ist, das muss man Olaf Scholz lassen, gar nicht so verkehrt. Beim Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Hamburg lässt der Kanzler Fischbrötchen servieren. Einen bodenständigen Imbiss also, kein Staatsbankett. Zumal Heringe und andere Meeresfrüchte auf Pariser Marktplätzen gerade groß im Kommen sind. Außerdem lässt sich so ein Brötchen gut in die Hand nehmen. Ein beherzter Biss mit gleichzeitig energischem Blick zeigt: Wir haben die Sache im Griff. Doch ist das bei Scholz noch so?

Viele Wählerinnen und Wähler stellen sich offenbar diese Frage, suchen nach dem Profil des Regierungschefs. Im ZDF-Politbarometer steht der Kanzler zwar auf Platz drei. Sein Wert von minus 0,2 allerdings ist mindestens peinlich. Seine Vorgängerin Angela Merkel hatte selbst dann einen mehr als zehnfach höheren Wert, als sie gar nicht mehr Kanzlerin war.

