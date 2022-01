Ü60 und ungeimpft: So groß ist Deutschlands Impflücke bei den Älteren

Plus Gesundheitsminister Lauterbach und Virologe Drosten sehen eine besondere Gefahr in der Impflücke bei den Älteren. Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?

Irgendwann müsse man das Coronavirus laufen lassen, erklärte der Virologe Christian Drosten bei einer Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Freitag. Wenn die Bevölkerung durch Impfungen weitgehend vor schweren Verläufen geschützt ist, dann müsse das Virus selbst die Immunität der Menschen durch Infektionen immer wieder "updaten". Doch noch sei das Risiko für eine Durchseuchung der Bevölkerung sehr hoch. Weil in Deutschland die Impflücke zu groß sei. Besonders der hohe Anteil der ungeimpften Älteren bereitet dem Experten Sorgen. "Das sind drei Millionen über 60-Jährige, die gar nicht geimpft sind", warnte Drosten.