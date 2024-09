Feuerwehr-Kurs kann Flüchtlingen neue Perspektiven eröffnen

Flüchtlinge im Vogelsbergkreis erhalten in ihrem Deutsch-Unterricht auch Tipps zum Brandschutz, zum Umgang mit Gefahrensituationen und erfahren, wie eine freiwillige Feuerwehr in Deutschland funktioniert. Rund 750 Flüchtlinge hat der Kreisbrandmeister und interkulturelle Berater der Feuerwehr, Björn Preuß von Brincken, in den vergangenen Jahren unterrichtet.

Ein wesentliches Ziel seiner Gastauftritte in dem Kurs sei es, die Zahl unnötiger Notrufe zu senken, sagt der 52-Jährige. Es gibt aber auch Nebeneffekte: Knapp 20 Kursteilnehmer haben nach seinen Worten bereits den Weg in die freiwillige Feuerwehr gefunden - und einige von ihnen auf diese Weise sogar eine Arbeitsstelle.

Gemeinschaft, Kameradschaft und Integration

Wer in eine Hilfsorganisation wie die Feuerwehr eintrete, erfahre Gemeinschaft, Kameradschaft und Integration, sagt der Kreisbrandmeister. «Menschen, die neu in einen Ort ziehen, werden dadurch besser aufgenommen und finden letztlich vielleicht auch einen Arbeitsplatz. Das ist mir hier bei den Volkshochschulkursen schon passiert», erzählt er.

Einige Teilnehmer früherer Kurse haben über diesen Weg sogar eine Arbeitsstelle gefunden.